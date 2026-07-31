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Haridwar News: सिंगल यूज प्लॉस्टिक के बहिष्कार की शपथ, नगर निगम की मुहिम का समर्थन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरिद्वार
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Haridwar News: नगर निगम प्रशासन की प्लास्टिक बैन मुहिम को लघु व्यापारियों ने समर्थन दिया। प्रदेश अध्यक्ष संजय चोपड़ा के नेतृत्व में व्यापारी अलकनंदा घाट पर एकत्र हुए और सिंगल यूज प्लास्टिक का बहिष्कार करने की शपथ ली। उन्होंने नगर निगम प्रशासन को सहयोग करने का आश्वासन दिया और कांवड़ियों से भी अपील की कि वे सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करें।

Haridwar News: सिंगल यूज प्लॉस्टिक के बहिष्कार की शपथ, नगर निगम की मुहिम का समर्थन

Haridwar News: नगर निगम प्रशासन की ओर से प्लास्टिक की प्रतिबंधित सीट और सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध की मुहिम को लघु व्यापारियों ने समर्थन दिया है। लघु व्यापार एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय चोपड़ा के नेतृत्व में मेला क्षेत्र के लघु व्यापार संगठनों के प्रतिनिधि अलकनंदा घाट पर एकत्र हुए। इस दौरान सभी ने सिंगल यूज प्लॉस्टिक का बहिष्कार करने और इसकी बिक्री नहीं करने की शपथ ली। प्रदेश अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने कहा कि नगर निगम की सिंगल यूज प्लॉस्टिक के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम का पूर्ण समर्थन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मेला क्षेत्र में यदि कोई व्यक्ति प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लॉस्टिक बेचता पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई में नगर निगम प्रशासन का सहयोग किया जाएगा।

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चोपड़ा ने शिवभक्त कांवड़ियों से भी सिंगल यूज प्लॉस्टिक का इस्तेमाल नहीं करने और तीर्थ की मर्यादा बनाए रखने की अपील की। शपथ लेने वालों में कामिनी मिश्रा, सीमा, मंजू, पूनम, सुनीता चौहान, आशा देवी, पुष्पा दास, सुमन गुप्ता, मीरा देवी, इंदिरा देवी, सुषमा देवी, वीरेंद्र कुमार, चंदन दास, रवि, भोला शर्मा, विवेक कुमार, मोहनलाल, मनीष शर्मा, अशोक गुप्ता, जय सिंह, सुरेश कांति, मनोज कुमार, प्रदीप, राजू जैन और ओम प्रकाश आदि शामिल रहे।

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