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Haridwar News: डंपिंग जोन का स्थानीय लोगों ने किया विरोध

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरिद्वार
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Haridwar News: डंपिंग जोन का स्थानीय लोगों ने किया विरोधडंपिंग जोन का स्थानीय लोगों ने किया विरोधडंपिंग जोन का स्थानीय लोगों ने किया विरोधडंपिंग जोन का स्थानीय लोगों

Haridwar News: डंपिंग जोन का स्थानीय लोगों ने किया विरोध

Haridwar News: शिवालिक नगर पालिका क्षेत्र में चिन्मय डिग्री कॉलेज के समीप प्रस्तावित डंपिंग जोन का सोमवार को स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों ने विरोध कर दिया। विरोध के बाद पालिका अधिकारियों ने 11 अगस्त तक वैकल्पिक स्थान चिह्नित कर डंपिंग जोन स्थानांतरित करने का भरोसा दिया। सोमवार को नगर पालिका के कर्मचारी चिन्मय डिग्री कॉलेज के पास कचरा निस्तारण के लिए वाहन लेकर पहुंचे। इसकी जानकारी मिलते ही स्थानीय निवासी और सभासद मौके पर पहुंच गए तथा डंपिंग जोन बनाए जाने का विरोध शुरू कर दिया। लोगों का कहना था कि रिहायशी क्षेत्र में कचरा डंप होने से बदबू, मच्छरों और संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ जाएगा, जिससे आसपास के लोगों का स्वास्थ्य प्रभावित होगा।

स्थानीय निवासी सीपी सिंह, सभासद वीरेंद्र अवस्थी, पंकज चौहान, हरिओम चौहान, रीता चमोली सहित अन्य लोगों ने बताया कि इस संबंध में पहले भी जनता दरबार में शिकायत की गई थी। उस समय प्रशासन की ओर से आश्वासन दिया गया था कि यहां डंपिंग जोन नहीं बनाया जाएगा। उन्होंने मांग की कि 11 अगस्त के बाद इस स्थान पर किसी भी प्रकार का कचरा निस्तारण न किया जाए। बताया गया कि इससे पहले नगर पालिका का कचरा भेल की भूमि पर डंप किया जाता था, लेकिन वह व्यवस्था बंद होने के बाद नए स्थान की तलाश की जा रही है।नगर पालिका के जूनियर इंजीनियर शाहरुख मलिक ने बताया कि स्थानीय लोगों की आपत्तियों को देखते हुए वैकल्पिक स्थान तलाशा जा रहा है। उन्होंने कहा कि जल्द ही नया डंपिंग जोन चिह्नित किया जाएगा और स्थानीय लोगों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होने दी जाएगी।

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