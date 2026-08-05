Haridwar News: गंगा कथा सुनने शुद्ध होता है मन-पंडित अधीर कौशिक

Haridwar News: श्री अखंड परशुराम अखाड़े के संयोजन में रोशनाबाद जिला जेल में आयोजित संगीतमय गंगा कथा के दौरान कथाव्यास पंडित संजय कृष्ण ने गंगोत्री से गंगासागर तक पड़ने वाले विभिन्न तीर्थो का महत्व बताया। कहा कि मानव कल्याण के लिए पृथ्वी पर आयी गंगा की महिमा अनंत है। गंगा जल के दर्शन और आचमन मात्र से ही कल्याण हो जाता है। जेल अधीक्षक मनोज आर्य ने कहा कि कारागार में इस तरह के धार्मिक आयोजन से कैदियों के मन में सकारात्मक बदलाव आता है। धर्म और संस्कार से जुड़कर ही व्यक्ति अपने जीवन को नई दिशा दे सकता है। श्री अखंड परशुराम अखाड़े के अध्यक्ष पंडित अधीर कौशिक ने कहा कि मां गंगा की कथा सुनने से मन शुद्ध होता है और पापों का नाश होता है।