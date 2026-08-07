Haridwar News: हिल बाईपास पर फिर गिरा पहाड़, काली मंदिर भी क्षतिग्रस्त

Haridwar News: हिल बाईपास पर फिर गिरा पहाड़, काली मंदिर भी क्षतिग्रस्तहिल बाईपास पर फिर गिरा पहाड़, काली मंदिर भी क्षतिग्रस्तहिल बाईपास पर फिर गिरा पहाड़, काली मंदिर

हिल बाईपास पर फिर गिरा पहाड़, काली मंदिर भी क्षतिग्रस्त

Haridwar News: बारिश के बाद हिल बाईपास मार्ग पर फिर भूस्खलन हो गया। मलबा और बोल्डर गिरने से मार्ग बंद कर दिया गया, जबकि काली मंदिर का बाहरी हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। सुरक्षा के मद्देनजर कांवड़ यात्रा तक मार्ग बंद रखने का निर्णय लिया गया है। कांवड़ यात्रा के अंतिम चरण में गुरुवार देर रात हुई बारिश ने हिल बाईपास मार्ग पर एक बार फिर संकट खड़ा कर दिया।

भूस्खलन का कारण पीर बाबा से पहले पुलिया के पास पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा और बोल्डर गिरने के साथ ही काली मंदिर के ऊपर से भी पहाड़ दरक गया जिससे मंदिर का बाहरी हिस्सा और गुंबद क्षतिग्रस्त हो गया। प्रशासन को उम्मीद थी कि इस बार हिल बाईपास मार्ग को कांवड़ यात्रा के अंतिम दिनों में श्रद्धालुओं के लिए खोला जा सकेगा, लेकिन ताजा भूस्खलन के बाद अब इसके खुलने की संभावना लगभग समाप्त हो गई है। सुरक्षा के मद्देनजर कांवड़ यात्रा समाप्त होने तक मार्ग बंद रखने का निर्णय लिया गया है।

स्थानिक नुकसान जानकारी के अनुसार गुरुवार देर रात बारिश के बाद पहाड़ी का एक हिस्सा अचानक भरभराकर सड़क पर आ गिरा। मलबा सड़क पर फैलने से मार्ग पूरी तरह अवरुद्ध हो गया। प्रशासन और पुलिस की टीमों ने मौके का निरीक्षण करने के बाद सुरक्षा की दृष्टि से कांवड़ यात्रा समाप्त होने तक हिल बाईपास मार्ग पर आवाजाही रोकने का निर्णय लिया है। भूस्खलन की चपेट में आने से मार्ग के समीप स्थित काली मंदिर का गुंबद भी क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि मंदिर के गर्भगृह और अंदरूनी हिस्से को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले वर्ष भी इसी स्थान पर पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर गिरा था, जिसके बाद अस्थायी रूप से मलबा हटाकर यातायात बहाल किया गया था। इसके बावजूद स्थायी समाधान नहीं होने से दोबारा वही स्थिति उत्पन्न हो गई। इसी दौरान काली मंदिर के ऊपर की पहाड़ी से भी मलबा गिरा, जिससे मंदिर का बाहरी हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं काली मंदिर के पास रेलवे ट्रैक पर भी मलबा पहुंच गया था। सूचना मिलते ही रेलवे और प्रशासन की संयुक्त टीम ने रात में ही मौके पर पहुंचकर ट्रैक से मलबा हटाने का कार्य पूरा कर लिया।

रेलवे व्यवस्था स्टेशन मास्टर बीके मलिक ने बताया कि रेलवे ट्रैक पर आए मलबे को तत्काल साफ करा दिया गया था। समय रहते कार्रवाई होने के कारण हरिद्वार-देहरादून रेलमार्ग पर ट्रेनों का संचालन प्रभावित नहीं हुआ।