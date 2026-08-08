Haridwar News: कांवड़ियों की भीड़ से टोल प्लाजा हुआ टोल फ्री, सड़क किनारे खड़े रहे डाक कांवड़ वाहन
Haridwar News: कांवड़ियों की भीड़ से टोल प्लाजा हुआ टोल फ्री, सड़क किनारे खड़े रहे डाक कांवड़ वाहनकांवड़ियों की भीड़ से टोल प्लाजा हुआ टोल फ्री, सड़क किनारे खड़े रहे
Haridwar News: कांवड़ यात्रा के दौरान बहादराबाद स्थित टोल प्लाजा पर शनिवार को अलग ही नजारा देखने को मिला। कांवड़ यात्रा के चलते टोल प्लाजा पूरी तरह बंद रहा। टोल प्लाजा के सभी लेन से कांवड़िये और उनके साथ चल रहे वाहन बिना टोल दिए बेरोकटोक गुजरते नजर आए। सुबह से ही यहां चारों ओर कांवड़ियों की भीड़ दिखाई देती रही। वहीं, टोल प्लाजा से रुड़की की ओर जाने वाले मार्ग पर डाक कांवड़ के बड़े-बड़े वाहन सड़क के दोनों ओर कतार में खड़े दिखाई दिए। पुलिस और प्रशासन की ओर से इन वाहनों को शहर की ओर जाने से रोकने के चलते डाक कांवड़ वाहन सड़क किनारे ही खड़े रहे।
बड़ी संख्या में वाहन खड़े होने के कारण मार्ग पर कांवड़ मेले की अलग छटा नजर आई। इसी बीच बहादराबाद के निकट शिवभक्त कांवड़ियों की सेवा में स्वास्थ्य सेवा दल भी जुटा नजर आया। सेवा दल के सदस्य पैदल चलकर थके और पैरों में दर्द की शिकायत करने वाले कांवड़ियों के पैरों पर दर्द निवारक स्प्रे करते दिखाई दिए। जरूरत के अनुसार उन्हें अन्य दवाएं भी उपलब्ध कराई जा रही थीं। कांवड़िये भी स्वास्थ्य सेवा दल की ओर से की जा रही इस सेवा का लाभ लेते नजर आए।
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