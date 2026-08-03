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Haridwar News: आईजी और डीआईजी ने निरीक्षण किया, बैठक में यातायात व्यवस्था पर जोर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरिद्वार
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Haridwar News: हरिद्वार, संवाददाता। आईजी और डीआईजी ने निरीक्षण किया, बैठक में यातायात व्यवस्था पर जोरआईजी और डीआईजी ने निरीक्षण किया, बैठक में यातायात व्यवस्था पर जो

Haridwar News: आईजी और डीआईजी ने निरीक्षण किया, बैठक में यातायात व्यवस्था पर जोर

Haridwar News: कांवड़ यात्रा के दौरान सोमवार को आईजी एसटीएफ निलेश आनंद भरणे और डीआईजी लॉ एंड ऑर्डर धीरेंद्र सिंह गुंज्याल ने सुरक्षा, यातायात और कांवड़ सुविधाओं के मद्देनजर कांवड़ मेला क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान दोनों अधिकारियों ने पुलिस अधिकारियों के साथ चंडी चौक, शंकराचार्य चौक, बैरागी कैंप पार्किंग, हरकी पैड़ी समेत विभिन्न संवेदनशील क्षेत्रों का जायजा लिया। साथ ही समीक्षा बैठक कर सुरक्षा, यातायात और भीड़ प्रबंधन के विषय में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सोमवार को निरीक्षण के बाद दोनों अधिकारियों ने सीसीआर मेला नियंत्रण भवन में सीसीटीवी के माध्यम से शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक निगरानी व्यवस्था का अवलोकन किया।

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बैठक में सुपर जोनल और जोनल अधिकारियों के साथ आगामी दिनों की रणनीति तय की गई। बैठक में पुलिस बल को निर्देश दिए गए कि श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए, यातायात योजना पर विशेष ध्यान दिया जाए। छोटी से छोटी घटना का भी मौके पर पहुंचकर समाधान किया जाए। सोशल मीडिया पर सक्रिय टीमों को 24 घंटे सतर्क रहने और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। बैठक में अधिकारियों ने संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने पर जोर दिया। आईजी निलेश आनंद भरणे ने कहा कि आने वाले दिनों में शिवभक्तों की संख्या अत्यधिक बढ़ेगी। इसके दृष्टिगत सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को एक टीम के रूप में कार्य करते हुए सभी चुनौतियों का सामना करना होगा। बैठक में उत्कृष्ट ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मियों, अर्धसैनिक बल के जवानों और एसपीओ को मैन ऑफ द डे के सम्मान से सम्मानित किया गया। वहीं निरीक्षण के दौरान शिवभक्तों को फल और अल्पाहार का वितरण किया गया। बैठक में एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर, एसपी सिटी अभय प्रताप सिंह सहित पुलिस अधिकारी और जवान शामिल रहे।

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