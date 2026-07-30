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Haridwar News: आधी-अधूरी तैयारियों के बीच शुरू हुई कांवड़ यात्रा, टूटी सड़कें बनीं मुसीबत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरिद्वार
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Haridwar News: आधी-अधूरी तैयारियों के बीच शुरू कांवड़ यात्रा, टूटी सड़कें आधी-अधूरी तैयारियों के बीच शुरू कांवड़ यात्रा, टूटी सड़कें आधी-अधूरी तैयारियों के बीच शुरू

Haridwar News: आधी-अधूरी तैयारियों के बीच शुरू हुई कांवड़ यात्रा, टूटी सड़कें बनीं मुसीबत

Haridwar News: कांवड़ यात्रा रफ्तार पकड़ चुकी है और हरकी पैड़ी से हजारों शिवभक्त गंगाजल लेकर रवाना हो रहे हैं। प्रशासन की तैयारियों के दावों के बीच कई प्रमुख यात्रा मार्गों पर उखड़ी सड़कें, गड्ढे और जलभराव कांवड़ियों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। गुरुवार से विद्यालयों में अवकाश होने के बाद श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ने लगी है। सिंहद्वार से गुरुकुल की ओर जाने वाले कांवड़ पटरी मार्ग पर सड़क उखड़ने से रोड़ी और बजरी बाहर आ गई है। भारी कलश और कांवड़ लेकर चल रहे श्रद्धालुओं, खासकर नंगे पांव यात्रा करने वालों को इससे काफी परेशानी हो रही है।

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सड़क पर ढलान होने के कारण दुर्घटना की आशंका भी बनी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ दिन पहले सड़क पर जल्दबाजी में किया गया पैचवर्क बारिश में उखड़ गया। वहीं हरकी पैड़ी से चंडी चौक होते हुए आगे की सर्विस लेन भी कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त है। गड्ढों में भरे पानी के कारण कांवड़ियों और ट्रॉली कांवड़ लेकर चल रहे श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जलभराव के कारण सड़क की वास्तविक स्थिति दिखाई नहीं देती, जिससे फिसलने और चोट लगने का खतरा बना हुआ है। बैरागी कैंप फ्लाईओवर से शंकराचार्य चौक तक भी सड़क की स्थिति संतोषजनक नहीं है। फ्लाईओवर से लगातार गिर रहा बारिश का पानी श्रद्धालुओं की परेशानी बढ़ा रहा है। सड़क पर जगह-जगह गड्ढे और क्षतिग्रस्त हिस्सों के बीच कांवड़ियों का जत्था गुजरने से यातायात भी प्रभावित हो रहा है। श्रद्धालुओं ने प्रशासन से यात्रा मार्गों की तत्काल मरम्मत और सुरक्षित आवागमन की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है।

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