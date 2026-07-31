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Haridwar News: पंचक के कारण बाजार हुआ धीमा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरिद्वार
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Haridwar News: कांवड़ यात्रा के दौरान लाखों कांवड़ियों का धर्मनगरी पहुंचना शुरू हो गया है। व्यापारी कांवड़ियों की संख्या बढ़ने की उम्मीद कर रहे हैं। पंचक के कारण बाजार में खरीदारी कम हुई है, लेकिन आने वाले दिनों में व्यापारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

Haridwar News: पंचक के कारण बाजार हुआ धीमा

Haridwar News: कांवड़ यात्रा के दौरान लाखों कांवड़ियों का धर्मनगरी पहुंचना शुरू हो गया है। गंगाजल लेकर कांवड़ियों की वापसी भी जारी है। कांवड़ मेले से जुड़े व्यापारी बड़ी संख्या में कांवड़ियों के आने का इंतजार कर रहे हैं। उनका कहना है कि कांवड़ मेले में करोड़ों रुपये का कारोबार होता है और कांवड़िये कांवड़ से संबंधित सामान के साथ अन्य वस्तुओं की भी खरीदारी करते हैं। इससे व्यापारियों को अच्छा लाभ मिलता है। कांवड़ियों के आने से पिछले दस दिनों से बाजार में रौनक बढ़ी है। व्यापारियों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कांवड़ियों की संख्या बढ़ने पर उनके द्वारा लगाया गया सामान तेजी से बिकेगा। व्यापारी सचिन कुमार ने बताया कि बाजार में अभी वह रफ्तार नहीं आई है, जिसकी उम्मीद थी। दुकानों की संख्या भी बढ़ गई है, लेकिन कम या अधिक सभी व्यापारियों को लाभ मिल जाता है। उन्होंने बताया कि गुरु पूर्णिमा तक व्यापार अच्छा रहा。

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पंचक का बाजार पर असर

अपर रोड के व्यापारी विक्रम सिंह ने बताया कि पंचक लगने से बाजार पर असर पड़ा है और खरीदारी कम हुई है। उन्हें उम्मीद है कि पंचक समाप्त होने के बाद बाजार में फिर तेजी आएगी। उन्होंने बताया कि व्यापार में प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है और महंगाई के कारण सामान की कीमतें भी बढ़ी हैं। हालांकि, पिछले कुछ दिनों में कारोबार और खरीदारी ठीक रही। व्यापारी राजेंद्र कुमार ने बताया कि कांवड़ मेले में बांस के डंडे, कपड़े, गंगाजल की केन, कलश और कंडी समेत लगभग सभी प्रकार का सामान बिकता है। इस मेले का हर व्यापारी इंतजार करता है। कई बार सामान कम कीमत पर भी बेचना पड़ता है, क्योंकि उसे रोककर रखने से कोई लाभ नहीं होता। उन्होंने कहा कि मेला बढ़ने के साथ व्यापारियों को अधिक लाभ मिलने की उम्मीद है।

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व्यापारियों की अपेक्षाएं

व्यापारी हेमा ने बताया कि वर्ष में दो बार लगने वाले कांवड़ मेले में वह दोनों बार दुकान लगाती हैं। कई लोगों के पास आजीविका का कोई दूसरा साधन नहीं है और वे कांवड़ मेले का इंतजार करते हैं। उनका कहना है कि अगले पांच दिनों तक कारोबार धीमा रह सकता है, लेकिन इसके बाद बाजार में तेजी आने की उम्मीद है। महंगाई बढ़ने से सामान महंगा हो गया है, इसलिए लोग अपनी क्षमता के अनुसार खरीदारी कर रहे हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कांवड़ यात्रा के दौरान कितने कांवड़ियों का धर्मनगरी पहुंचना शुरू हुआ है?
लाखों कांवड़ियों का धर्मनगरी पहुंचना शुरू हो गया है।
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