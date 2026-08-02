Haridwar News: कांवड़ मार्ग पर लिए गए नौ खाद्य पदार्थों के सैंपल अधोमानक मिले
Haridwar News: हरिद्वार, संवाददाता। कांवड़ यात्रा के दौरान खाद्य सुरक्षा विभाग ने बैरागी कैंप क्षेत्र और ऋषिकुल से प्रेमनगर आश्रम तक कांवड़ पटरी मार्ग पर सघन अभियान
Haridwar News: कांवड़ यात्रा के दौरान खाद्य सुरक्षा विभाग ने बैरागी कैंप क्षेत्र और कांवड़ पटरी मार्ग पर सघन जांच अभियान चलाया। मौके पर जांच में नौ खाद्य पदार्थ अधोमानक पाए गए, जिन्हें जब्त कर नष्ट कराया गया। वहीं पांच खाद्य पदार्थों के नमूने प्रयोगशाला जांच के लिए भेजे गए। सहायक आयुक्त, खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन के नेतृत्व में चले अभियान के दौरान सचल खाद्य विश्लेषणशाला से 79 खाद्य एवं पेय पदार्थों की मौके पर जांच की गई। इनमें नौ खाद्य पदार्थों के सैंपल अधोमानक मिलने पर संबंधित प्रतिष्ठान से उन्हें जब्त कर नष्ट कराया गया।खाद्य सुरक्षा अधिकारी कैलाश टम्टा ने ऋषिकुल से प्रेमनगर आश्रम तक लगभग 35 खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर स्वच्छता, गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करने के निर्देश दिए।
जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी एमएन जोशी ने बताया कि अभियान के दौरान खाद्य कारोबारियों और आमजन को मिलावट से बचाव के प्रति भी जागरूक किया गया।
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