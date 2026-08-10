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Haridwar News: अध्यक्ष ने विकास कार्यों का किया शुभारंभ और लोकार्पण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरिद्वार
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Haridwar News: अध्यक्ष ने विकास कार्यों का किया शुभारंभ और लोकार्पण अध्यक्ष ने विकास कार्यों का किया शुभारंभ और लोकार्पण अध्यक्ष ने विकास कार्यों का किया शुभारंभ और

Haridwar News: अध्यक्ष ने विकास कार्यों का किया शुभारंभ और लोकार्पण

Haridwar News: शिवालिक नगर पालिका क्षेत्र में विकास कार्यों को गति देते हुए शिवरतन सिटी फेस-2 में विभिन्न सड़कों के निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया गया। वहीं गणेश एन्क्लेव की गली नंबर 18 में सड़क निर्माण कार्य का शुभारंभ हुआ। नगर पालिका अध्यक्ष राजीव शर्मा ने कार्यों का लोकार्पण और शुभारंभ कर इन्हें क्षेत्रवासियों को समर्पित किया। इस अवसर पर क्षेत्रवासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर “हर घर तिरंगा” अभियान के अंतर्गत नगर पालिका अध्यक्ष राजीव शर्मा ने तिरंगा ध्वज वितरित किया तथा सभी से अपने-अपने घरों पर तिरंगा फहराकर स्वतंत्रता दिवस को पूरे उत्साह, उमंग एवं देशभक्ति की भावना के साथ मनाने का आह्वान किया।

नगर पालिका अध्यक्ष राजीव शर्मा ने कहा कि क्षेत्रवासियों की अपेक्षाओं और आवश्यकताओं को प्राथमिकता देते हुए विकास कार्यों को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। सड़क, स्वच्छता और मूलभूत सुविधाओं के विकास का यह सिलसिला आगे भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि नगर पालिका क्षेत्र में सड़क, नाली, पार्क, स्वच्छता एवं अन्य जनसुविधाओं से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर कराया जा रहा है। अध्यक्ष राजीव शर्मा ने कहा कि क्षेत्र का संतुलित एवं निरंतर विकास ही नगर पालिका की प्राथमिकता है। इस अवसर पर सभासद दीपक नौटियाल, भाजपा मंडल अध्यक्ष कैलाश भंडारी, बिंदर पाल, महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष नीतू चौधरी, श्वेता सिंह, मुकेश रावत, वतन वर्मा, रामनिवास गुर्जर, आकाश पाल, नीरज प्रेमी, भानु प्रताप सिंह, अंशुल शर्मा, गौरव गुर्जर, देव विख्यात भाटी, वेदांत चौहान, आदित्य मलिक, रणधीर प्रताप सिंह, सुनीता जैन, केशवी भट्ट, मनीष त्यागी, नीतू चौधरी, नीरज सिंह, सिखा, सतवीर सिंह, राहुल अरोरा, मेघा अरोरा, सचिन कौशिक, विवेक त्यागी, उजाला त्यागी, सपना, ममता, नेहा, रीता, अभिषेक, करन सिंह, राजकुमार, दीपचंद पांडे, प्रदीप, इंदु, नेहा, अमित, अनुज राजपूत, दीप्ति, राजू, कपिल, सोनम, पूनम, सुधीर, प्रीति, पृथ्वीराज तोमर, मनोज मिश्रा, संचित डागर, बलवंत सिंह रावत, दीपा सिंह, नीलम रावत आदि उपस्थित रहे।

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