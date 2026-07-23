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Haridwar News: एसएम पब्लिक स्कूल में इन्वेस्टिचर सेरेमनी, छात्र परिषद ने ली नेतृत्व और अनुशासन की शपथ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरिद्वार
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Haridwar News: एसएम पब्लिक स्कूल में इन्वेस्टिचर सेरेमनी, छात्र परिषद ने ली नेतृत्व और अनुशासन की शपथएसएम पब्लिक स्कूल में इन्वेस्टिचर सेरेमनी, छात्र परिषद ने ली नेत

Haridwar News: एसएम पब्लिक स्कूल में इन्वेस्टिचर सेरेमनी, छात्र परिषद ने ली नेतृत्व और अनुशासन की शपथ

Haridwar News: एसएम पब्लिक स्कूल में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए गुरुवार को इन्वेस्टिचर सेरेमनी-2026 का गुरुवार को आयोजन किया गया। समारोह में नव-निर्वाचित छात्र परिषद के पदाधिकारियों को दायित्व सौंपे गए और उन्हें नेतृत्व, अनुशासन, ईमानदारी तथा सेवा-भाव के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन, मां सरस्वती के समक्ष पुष्पांजलि और सरस्वती वंदना के साथ हुआ। इसके बाद विद्यालय के प्रधानाचार्य रमणीक शाह सूद ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि नेतृत्व केवल पद प्राप्त करने तक सीमित नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी, अनुशासन और सेवा-भाव के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करना ही सच्चा नेतृत्व है।

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उन्होंने छात्र-छात्राओं से अपने आचरण और कार्यों के माध्यम से विद्यालय एवं समाज के लिए प्रेरणा बनने का आह्वान किया। समारोह में विद्यालय के नव-निर्वाचित हेड बॉय, हेड गर्ल, हाउस कैप्टन, वाइस कैप्टन, स्पोर्ट्स कैप्टन, प्रीफेक्ट्स तथा अन्य छात्र परिषद पदाधिकारियों के नामों की घोषणा की गई। इसके बाद सभी पदाधिकारियों ने विद्यालय के आदर्शों, अनुशासन और नैतिक मूल्यों के प्रति निष्ठावान रहने तथा अपने दायित्वों का पूरी ईमानदारी से निर्वहन करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर उपप्रधानाचार्या रेखा शर्मा सहित सोनिका गुलाटी, इंदु चौहान, कल्पना राजपूत, सीमा चौहान, रूपाली चौधरी, राहुल कुमार और आदित्य कौशिक उपस्थित रहे।

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