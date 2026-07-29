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Haridwar News: अवैध शराब के 28 टेट्रा पैक के साथ तस्कर गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरिद्वार
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Haridwar News: अवैध शराब के 28 टेट्रा पैक के साथ तस्कर गिरफ्तारअवैध शराब के 28 टेट्रा पैक के साथ तस्कर गिरफ्तारअवैध शराब के 28 टेट्रा पैक के साथ तस्कर गिरफ्तारअवैध श

Haridwar News: अवैध शराब के 28 टेट्रा पैक के साथ तस्कर गिरफ्तार

Haridwar News: एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर के निर्देश पर नगर कोतवाली पुलिस ने बुधवार को अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने एक शराब तस्कर को अवैध शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया। तलाशी में पुलिस ने आरोपी हेमराज पुत्र रामपाल निवासी बरेली उत्तर प्रदेश, हाल निवासी रोडिबेलवाला के पास से 28 टेट्रा पैक अवैध देशी शराब बरामद किए। एसएचओ कुंदन सिंह राणा ने बताया कि आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

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