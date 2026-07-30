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Haridwar News: गोवंश पर चाकू से हमला करने के आरोप में मुकदमा दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरिद्वार
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Haridwar News: गोवंश पर चाकू से हमला करने के आरोप में मुकदमा दर्ज गोवंश पर चाकू से हमला करने के आरोप में मुकदमा दर्जगोवंश पर चाकू से हमला करने के आरोप में मुकदमा दर्ज

Haridwar News: गोवंश पर चाकू से हमला करने के आरोप में मुकदमा दर्ज

Haridwar News: सिडकुल थाना क्षेत्र के साप्ताहिक पीठ बाजार में गोवंश पर चाकू से हमला करने का मामला सामने आया है। बादल तोमर निवासी नवोदय नगर ने पुलिस को शिकायत पत्र देकर आरोप लगाया कि पीठ में सब्जी बेचने आए मुराद पुत्र जावेद, इकरार और इकराम पुत्र असगर ने बाजार में घूम रहे गोवंश पर तीन बार चाकू से हमला किया। आरोप है कि घटना के बाद इकरार और इकराम मौके से फरार हो गए। वहीं एसओ अजय शाह ने बताया कि शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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