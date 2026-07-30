Haridwar News: गोवंश पर चाकू से हमला करने के आरोप में मुकदमा दर्ज
Haridwar News: गोवंश पर चाकू से हमला करने के आरोप में मुकदमा दर्ज गोवंश पर चाकू से हमला करने के आरोप में मुकदमा दर्जगोवंश पर चाकू से हमला करने के आरोप में मुकदमा दर्ज
Haridwar News: सिडकुल थाना क्षेत्र के साप्ताहिक पीठ बाजार में गोवंश पर चाकू से हमला करने का मामला सामने आया है। बादल तोमर निवासी नवोदय नगर ने पुलिस को शिकायत पत्र देकर आरोप लगाया कि पीठ में सब्जी बेचने आए मुराद पुत्र जावेद, इकरार और इकराम पुत्र असगर ने बाजार में घूम रहे गोवंश पर तीन बार चाकू से हमला किया। आरोप है कि घटना के बाद इकरार और इकराम मौके से फरार हो गए। वहीं एसओ अजय शाह ने बताया कि शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।