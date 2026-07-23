Haridwar News: बारिश के बाद भीषण गर्मी में लोगों के पसीने निकल गए
Haridwar News: हरिद्वार, संवाददाता।बारिश के बाद भीषण गर्मी में लोगों के पसीने निकल गएबारिश के बाद भीषण गर्मी में लोगों के पसीने निकल गएबारिश के बाद भीषण गर्मी में लो
Haridwar News: धर्मनगरी में सुबह के समय लोग बारिश से परेशान रहे। सुबह करीब नौ बजे बारिश रुकने के बाद तेज धूप निकल गई। इस बाद शाम तक लोग तपती धूप से बेहाल रहे। दोपहर के समय भी धूप की तपिश और गर्मी ने लोगों दिक्कतें बढ़ दी। दिन में गर्मी की वजह से तापमान में मामूली बढ़ोतरी दर्ज हुई। वहीं आंकड़ों के अनुसार धर्मनगरी में सुबह के समय पांच एमएम बारिश रिकॉर्ड हुई। गुरुवार को धर्मनगरी में सुबह के समय आसमान में बादल छाए रहे। करीब आठ बजे हल्की बारिश शुरू हो गई। इसके बाद सुबह नौ बजे तक बारिश होती है।
बारिश के बीच कामगार भीगते हुए अपने कार्यस्थलों तक पहुंचे। बारिश की वजह से लोगों को आवाजाही में परेशानी हुई। हालांकि बारिश रुकने के बाद धूप निकल गई। लेकिन तेज धूप ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। पूरा दिन लोग गर्मी से जूझते रहे। इस दौरान हवा में गर्मी बन गई। रात के समय भी गर्मी का अहसास बना रहा। आईआईटी कृषि मौसम वेधशाला के अनुसार गुरुवार को अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। जबकि बुधवार को अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25.5 डिग्री सेल्सियस रहा था। गुरुवार को न्यूनतम तापमान में आधा डिग्री सेल्सियस की मामूली बढ़ोतरी दर्ज हुई। वहीं मौसम विभाग ने 26 जुलाई तक बारिश का येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। विभाग के अनुसार आगामी दिनों में ज्यादातर बादल छाए रहेंगे। इस दौरान हल्की बारिश का अनुमान है। विभाग ने आने वाले दिनों में आंधी, तूफान और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की हुई है।
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