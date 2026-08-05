Haridwar News: बारिश के दौरान सड़कों पर जलभराव से लोग परेशान, दिन में तापमान बढ़ा

Haridwar News: धर्मनगरी हरिद्वार में सुबह पांच बजे से बारिश शुरू हुई, जो 11 बजे तक जारी रही। इसके फलस्वरूप जलभराव और जाम की स्थिति उत्पन्न हुई। व्यापारी और आम जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बारिश के बाद तापमान में भी वृद्धि हुई और मौसम विभाग ने अगले दिन के लिए येलो अलर्ट जारी किया।

Haridwar News: धर्मनगरी में तड़के पांच बजे शुरू हुई बारिश सुबह 11 बजे तक जारी रही। तेज बारिश के दौरान राहगीरों को सड़कों पर जलभराव की समस्या से जूझना पड़ा। इस वजह से सुबह के समय व्यापारियों, कामगारों और अपने जरूरी कार्यों से जाने वाले लोगों को बड़ी दिक्कतें उठानी पड़ी। बारिश में लोग भीगते हुए जलभराव से आवाजाही करने को मजबूर रहे। भगत सिंह चौक, टिबड़ी और ज्वालापुर अंडर पास पर जाम से लोगों को जूझना पड़ा। बुधवार को सुबह के समय बारिश ने लोगों को परेशान किया। बारिश रुकने के तेज धूप ने लोगों के पसीने निकाल दिए। सुबह को बारिश के दौरान हरिद्वार, कनखल और ज्वालापुर की सड़कों पर जलभराव की समस्या बन गई। बारिश में हाईवे की सर्विस रोड भी जलमग्न हो गई। जलभराव से जहां व्यापारी परेशान रहे। तो वहीं जरूरी कार्यों से आने और जाने वाले लोगों की दिक्कतें बढ़ गई。

बारिश के कारण जाम भगत सिंह चौक पर तीन फुट तक बारिश का पानी भर गया। यहां जलभराव के बीच वाहनों का लंबा जाम लग गया। उत्तरी हरिद्वार, सब्जी मंडी, अपर रोड पर जलभराव ने लोगों को परेशान किया। कनखल के लाटोवाली, रविदास बस्ती, ज्वालापुर रोड़, कोतवाली रोड़ आदि में सड़कों पर पानी भरने से लोगों को जूझना पड़ा। ज्वालापुर के गुरुद्वारा रोड़, कटहरा बाजार, चौक बाजार, पीठ बाजार, सुभाष नगर आदि में सड़कों से पानी की निकासी होने की प्रतीक्षा करनी पड़ी।

दुकानों के आगे सफाई सड़कों से पानी की निकासी के बाद व्यापारियों की दुकानों के आगे कीचड़ और कूड़ा जमा हो गया। सुबह के समय अधिकांश व्यपारियों को दुकानों के आगे जमा कूड़े और कीचड़ की सफाई करते दिखे। तेज बारिश से बचने के लिए कई स्थानों पर लोग पेड़ या आड़ के नीचे खड़े होकर बारिश रुकने की प्रतीक्षा करते दिखे। बारिश रुकने के बाद लोगों को राहत मिली। लेकिन कुछ देर बाद धूप की तपिश ने लोगों को परेशान किया। बारिश के बावजूद बुधवार को तापमान में बढ़ोतरी दर्ज हुई।

रेलवे अंडरपास में जलभराव हरिद्वार। बारिश के दौरान ज्वालापुर रेलवे अंडर पास में पानी भरने से लोगों को आवाजाही में दिक्कत हुई।लोगों को आर्य नगर चौक और कटहरा बाजार के बीच आवाजाही करने के लिए तीन किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर काटना पड़ा। वहीं अंडरपास में जलभराव की वजह से श्रीराम चौक से रेलवे स्टेशन रोड पर जाम की समस्या बन गई।

तापमान में वृद्धि हरिद्वार। आईआईटी कृषि मौसम वेधशाला के अनुसार बुधवार को धर्मनगरी में अधिकतम तापमान 33.5 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। जबकि मंगलवार को अधिकतम तापमान 29.5 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25.5 डिग्री सेल्सियस रहा था। बुधवार को अधिकतम तापमान में 3.2 डिग्री और न्यूनतम तापमान में चार डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज हुई।

येलो अलर्ट जारी आज का येलो अलर्ट

हरिद्वार। मौसम विभाग ने गुरुवार को जिले में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। इस दौरान आंधी तूफान चलने, भारी बारिश होने और गरज के साथ बिजली गिरने का अनुमान है।