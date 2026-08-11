Haridwar News: धर्मनगरी में बारिश से बदला मौसम का मिजाज, गर्मी से राहत मिली

Haridwar News: हरिद्वार, संवाददाता। धर्मनगरी में मंगलवार को मौसम का मिजाज बदला रहा। सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे। साथ ही पूरा दिन रुक रुक कर बारिश होती रही। बारिश का सिलसिला सुबह से शुरू होकर शाम तक जारी रहा। लगातार बादल छाए रहने के कारण दिन में धूप नहीं निकली। इस वजह से दिन में लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली।मंगलवार को हल्की बारिश के बीच लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। बारिश के दौरान लोग भीगते हुए आवाजाही करते दिखे। सुबह से शाम तक बारिश ने लोगों की दिक्कतें बढ़ा दी। हालांकि मौसम के बदले मिजाज से लोगों को राहत मिली।

शाम के समय भी शहर में गर्मी की अहसास कम रहा। रात के समय हवा में ठंडक बन गई। इस वजह से गर्मी कम हो गई। वहीं आईआईटी कृषि मौसम वेधशाला के अनुसार, धर्मनगरी में मंगलवार को अधिकतम तापमान 28 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। जबकि सोमवार को अधिकतम तापमान 27 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहा था। मंगलवार को अधिकतम तापमान एक डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। जबकि न्यूनतम तापमान में आधा डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई। उधर मौसम विभाग ने 12 अगस्त तक जिले में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। इस दौरान मध्यम बारिश की चेतावनी जारी की गई है। विभाग के अनुसार आगामी दिनों में आंधी तूफान चलने, बिजली गिरने की संभावना है। साथ ही 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से झोंके दार हवा चलने का अनुमान है।