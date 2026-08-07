Haridwar News: कांवड़ खंडित होने पर उग्र हुआ शिवभक्त, पुलिस ने हरकी पैड़ी से दिलाया गंगाजल

Haridwar News: हरिद्वार, संवाददाता। कांवड़ यात्रा के दौरान नहर पटरी पर एक शिवभक्त की कांवड़ खंडित होने से कुछ देर के लिए तनाव की स्थिति बन गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शिवभक्त को समझाकर शांत कराया। इसके बाद पुलिस ने हरकी पैड़ी से गंगाजल की व्यवस्था कराई और शिवभक्त को दोबारा जल भरवाकर उसके गंतव्य के लिए रवाना किया। पुलिस की तत्परता से मौके पर विवाद बढ़ने से पहले ही स्थिति सामान्य हो गई। पुलिस के अनुसार मेरठ के मोहिद्दीनपुर गावड़ी निवासी लक्की पुत्र देवकरण अपने भाइयों मणि आदि के साथ 51 लीटर की कांवड़ लेकर गंतव्य की ओर जा रहा था।

नहर पटरी पर संतोषी माता मंदिर के पास रुड़की निवासी राहुल पुत्र भोला का हाथ लगने से कांवड़ असंतुलित होकर गिर गई और गंगाजल खंडित हो गया। घटना के बाद ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड प्रमोद शर्मा और होमगार्ड पीसी सोकुमार मौके पर पहुंचे तथा शिवभक्त को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह आक्रोशित हो गया। सूचना मिलने पर सेक्टर पुलिस अधिकारी उप निरीक्षक प्रमोद कुमार पुलिस टीम और एसपीओ मयंक गौतम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने दोनों पक्षों को समझाकर मामला शांत कराया। पुलिस ने संबंधित व्यक्ति को आवश्यक कार्रवाई के लिए कोतवाली रुड़की भेज दिया। इसके बाद पुलिस ने हेड कांस्टेबल अरविंद के साथ शिवभक्त लक्की को हरकी पैड़ी भेजकर दोबारा गंगाजल भरवाया। नए गंगाजल के साथ कांवड़ को विधिवत तैयार कर शिवभक्त को उसके गंतव्य के लिए रवाना किया गया।