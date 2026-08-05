Haridwar News: हरिद्वार रेलवे स्टेशन से गुम दो नाबालिग बच्चे सकुशल मिले
Haridwar News: जीआरपी हरिद्वार ने रेलवे स्टेशन से दो नाबालिग बच्चों को सुरक्षित बरामद कर उनके परिजनों को सौंप दिया। एक महिला ने सूचना दी कि उसके 16 वर्षीय पोते और 13 वर्षीय पोती का पता नहीं चला। पुलिस ने आसपास के क्षेत्रों में खोज शुरू की और दोनों बच्चों को सुरक्षित खोज निकाला।
Haridwar News: जीआरपी हरिद्वार ने रेलवे स्टेशन से गुम दो नाबालिग बच्चों को सकुशल बरामद कर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। बुधवार को एक महिला ने हेल्प डेस्क पर सूचना दी कि उनका 16 वर्षीय पोता और 13 वर्षीय पोती प्लेटफॉर्म नंबर छह से लापता हो गए हैं। सूचना मिलते ही प्रभारी निरीक्षक बिपिन चंद्र पाठक के निर्देशन में पुलिस टीम ने स्टेशन परिसर और आसपास के क्षेत्रों में सघन तलाश अभियान चलाया। अभियान में दोनों बच्चे सुरक्षित मिल गए। बच्चों को सकुशल पाकर परिजनों ने जीआरपी की सराहना करते हुए पुलिस टीम का आभार जताया।
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