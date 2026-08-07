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Haridwar News: विकास भवन के शौचालयों का सीडीओ ने किया औचक निरीक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरिद्वार
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Haridwar News: स्वच्छता में लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनीविकास भवन के शौचालयों का सीडीओ ने किया औचक निरीक्षणविकास भवन के शौचालयों का सीडीओ ने किया औचक निरीक्षणविका

Haridwar News: विकास भवन के शौचालयों का सीडीओ ने किया औचक निरीक्षण

Haridwar News: हरिद्वार, संवाददाता। मुख्य विकास अधिकारी डॉ. ललित नारायण मिश्र ने शुक्रवार को विकास भवन स्थित शौचालयों का औचक निरीक्षण कर साफ-सफाई और स्वच्छता व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने शौचालयों की नियमित सफाई, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था और अन्य मूलभूत सुविधाओं का निरीक्षण किया तथा संबंधित अधिकारियों को व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। सीडीओ ने कहा कि विकास भवन में प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग अपने कार्यों के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में परिसर में स्वच्छ और बेहतर वातावरण बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने निर्देश दिए कि शौचालयों की नियमित सफाई सुनिश्चित की जाए और कहीं भी गंदगी, दुर्गंध या अव्यवस्था की स्थिति न बनने पाए।

उन्होंने अधिकारियों को माननीय उच्च न्यायालय की स्वच्छता संबंधी गाइडलाइन का पूरी तरह पालन कराने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि शौचालयों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और तय समय पर सफाई कराई जाए, ताकि आमजन और कर्मचारियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। डॉ. मिश्र ने साफ कहा कि स्वच्छता व्यवस्था में किसी भी स्तर पर लापरवाही या शिथिलता क्षम्य नहीं होगी। निरीक्षण के दौरान यदि कहीं भी साफ-सफाई में कमी पाई गई तो संबंधित कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को नियमित निरीक्षण और प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि विकास भवन परिसर में स्वच्छ, स्वस्थ और व्यवस्थित वातावरण बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।

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