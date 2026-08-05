Haridwar News: कांवड़ यात्रा में जीआरपी ने सघन चेकिंग अभियान चलाया
Haridwar News: कांवड़ यात्रा में जीआरपी ने सघन चेकिंग अभियान चलायाकांवड़ यात्रा में जीआरपी ने सघन चेकिंग अभियान चलायाकांवड़ यात्रा में जीआरपी ने सघन चेकिंग अभियान चल
Haridwar News: कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर बढ़ती कांवड़ियों की भीड़ के बीच जीआरपी उत्तराखंड ने स्टेशन, प्लेटफार्म और पार्किंग क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान बम निरोधक दस्ता, ड्रोन और हाईटेक सीसीटीवी से संवेदनशील स्थानों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। भीड़ नियंत्रण, नियमित अनाउंसमेंट और पैदल मार्गों के सुचारू संचालन से रेल यातायात को सुरक्षित बनाया गया है। जीआरपी ने श्रद्धालुओं से सुरक्षा नियमों का पालन करने, संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु दिखने पर तुरंत पुलिस या रेलवे हेल्पलाइन को सूचना देने की अपील की है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।