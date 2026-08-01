Haridwar News: पोतों ने दादी को कांवड़ में बैठाया
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Haridwar News: कांवड़ यात्रा में गाजियाबाद के कुछ युवक अपनी बुजुर्ग दादी को भी साथ लाए और एक तरफ गंगाजल और एक तरफ दादी को बैठाकर कांवड़ ले जा रहे हैं। विनीत, पप्पू, अमन, नितिन, गौरव, पिंटू, आशू ने बताया कि इस बार अपनी दादी सरोज देवी को कांवड़ में बैठाकर ले जाने की इच्छा हुई। जब दादी को बताया तो पहले तो मना करने लगीं लेकिन बाद में अन्य परिजनों के कहने पर तैयार हुईं। दादी को हरकी पैड़ी पर गंगा स्नान करवाया और स्टील के मटकों में गंगाजल भरकर एक तरफ मटके और एक तरफ बुजुर्ग दादी को बैठाकर ले जा रहे हैं।
इससे दादी भी बहुत खुश है। सभी बदलकर कुछ दूरी तक कांवड़ उठाते हैं इससे एक ही पर पूरा भार नहीं पड़ता और थकान भी नहीं होती है
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