Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Haridwar News: पोतों ने दादी को कांवड़ में बैठाया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरिद्वार
Follow us on Google News
share

Haridwar News: पोतों ने दादी को कांवड़ में बैठायापोतों ने दादी को कांवड़ में बैठायापोतों ने दादी को कांवड़ में बैठायापोतों ने दादी को कांवड़ में बैठायापोतों ने दादी

Haridwar News: पोतों ने दादी को कांवड़ में बैठाया

Haridwar News: कांवड़ यात्रा में गाजियाबाद के कुछ युवक अपनी बुजुर्ग दादी को भी साथ लाए और एक तरफ गंगाजल और एक तरफ दादी को बैठाकर कांवड़ ले जा रहे हैं। विनीत, पप्पू, अमन, नितिन, गौरव, पिंटू, आशू ने बताया कि इस बार अपनी दादी सरोज देवी को कांवड़ में बैठाकर ले जाने की इच्छा हुई। जब दादी को बताया तो पहले तो मना करने लगीं लेकिन बाद में अन्य परिजनों के कहने पर तैयार हुईं। दादी को हरकी पैड़ी पर गंगा स्नान करवाया और स्टील के मटकों में गंगाजल भरकर एक तरफ मटके और एक तरफ बुजुर्ग दादी को बैठाकर ले जा रहे हैं।

ये भी पढ़ें:महुआरी गांव से कांवरियों का जत्था बाबा धाम रवाना

इससे दादी भी बहुत खुश है। सभी बदलकर कुछ दूरी तक कांवड़ उठाते हैं इससे एक ही पर पूरा भार नहीं पड़ता और थकान भी नहीं होती है

ये भी पढ़ें:भगवान शिव की भक्ति में डूबा मुस्लिम युवक, हरिद्वार से 201 लीटर गंगाजल की कांवड़ लेकर पहुंचा
ये भी पढ़ें:Muzaffarnagar News: 81 वर्षीय मां को कांवड़ में बैठाकर ला रहे बेटा, पोता और पोती
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kanwar Yatra Ghaziabad Haridwar Latest News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।