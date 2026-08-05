Haridwar News: पूरा दिन चेतावनी निशान के पास गंगा बहती रही, अलर्ट जारी

Haridwar News: भीमगोड़ा बैराज पर बुधवार को पूरा दिन गंगा चेतावनी निशान के पास बहती रही। श्रीनगर डैम और पशुलोक बैराज से गंगा में अतरिक्त पानी की निकासी के बाद हरिद्वार में सुबह से गंगा का जलस्तर बढ़ गया। गंगा में अतिरिक्त पानी छोड़े जाने की सूचना मिलने के बाद प्रशासन अलर्ट पर रहा। वहीं जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बन रहा है। बुधवार को गंगा का जलस्तर चेतावनी निशान से 50 सेंटीमीटर नीचे दर्ज हुआ। इस दौरान गंगा 292.50 मीटर पर बही। सुबह 11 बजे से शाम चार बजे तक गंगा का जल स्तर कम नहीं हुआ। बढ़ोतरी की सूचना के बाद गंगा के जल स्तर पर सतर्क निगाह रखी जा रही है। गंगा में अतरिक जल छोड़ने की सूचना मिलने के बाद जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने भी सभी बाढ़ चौकियों को अलर्ट पर रखा।