Haridwar News: पूरा दिन चेतावनी निशान के पास गंगा बहती रही, अलर्ट जारी
Haridwar News: भीमगोड़ा बैराज पर बुधवार को गंगा का जलस्तर चेतावनी निशान के पास बहता रहा। हरिद्वार में गंगा का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। जिलाधिकारी ने क्षेत्र के लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह दी है। गंगा का जलस्तर सुबह 9 बजे 292.45 मीटर से बढ़कर शाम तक 292.50 मीटर पर रहा।
Haridwar News: भीमगोड़ा बैराज पर बुधवार को पूरा दिन गंगा चेतावनी निशान के पास बहती रही। श्रीनगर डैम और पशुलोक बैराज से गंगा में अतरिक्त पानी की निकासी के बाद हरिद्वार में सुबह से गंगा का जलस्तर बढ़ गया। गंगा में अतिरिक्त पानी छोड़े जाने की सूचना मिलने के बाद प्रशासन अलर्ट पर रहा। वहीं जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बन रहा है। बुधवार को गंगा का जलस्तर चेतावनी निशान से 50 सेंटीमीटर नीचे दर्ज हुआ। इस दौरान गंगा 292.50 मीटर पर बही। सुबह 11 बजे से शाम चार बजे तक गंगा का जल स्तर कम नहीं हुआ। बढ़ोतरी की सूचना के बाद गंगा के जल स्तर पर सतर्क निगाह रखी जा रही है। गंगा में अतरिक जल छोड़ने की सूचना मिलने के बाद जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने भी सभी बाढ़ चौकियों को अलर्ट पर रखा।
गंगा के किनारे रहने वालों के लिए सलाह
साथ ही डीएम ने गंगा के किनारे रहने वालों लोगों से सुरक्षित स्थान पर जाने का आग्रह किया। दिन में यूपी सिंचाई विभाग के अधिकारी भी डीएम को जलस्तर बढ़ने और घटने की जानकारी देते रहे। इस दौरान गंगा के तटीय इलाकों में बसे गांवो और बाढ़ चौकियों को अलर्ट में रखा गया। वहीं यूपी सिंचाई विभाग के एसडीओ भारत भूषण ने बताया कि शाम तक गंगा चेतावनी निशान के पास बहती रही। बताया कि गंगा का चेतावनी निशान 293 मीटर और खतरे का निशान 294 मीटर है।
कब कितना रहा गंगा का जल स्तर
सुबह नौ बजे 292.45 मीटर
सुबह 10 बजे 292.50 मीटर
सुबह 11 बजे 292.50 मीटर
दोपहर तीन बजे 292.50 मीटर
प्रश्न और उत्तर
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