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Haridwar News: अजगर और धामन का रेस्क्यू किया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरिद्वार
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Haridwar News: हरिद्वार। वन विभाग की क्यूआरटी ने बुधवार को दो अलग अलग स्थानों से सांपों का

Haridwar News: अजगर और धामन का रेस्क्यू किया

Haridwar News: वन विभाग की क्यूआरटी ने बुधवार को दो अलग अलग स्थानों से सांपों का सुरक्षित रेस्क्यू किया। सूचना मिलने पर क्यूआरटी टीम के सदस्य स्नेक मैन तालिब भूपतवाला स्थित दूधाधारी चौक पहुंचे। जहां करीब आठ फीट लंबे अजगर को सुरक्षित पकड़ा गया। इसके बाद टीम ने मेला छावनी क्षेत्र से एक धामन सांप का भी रेस्क्यू किया। दोनों सांपों को कब्जे में लेकर वन विभाग की टीम सुरक्षित स्थान पर छोड़ने के लिए अपने साथ लेकर चली गई।

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