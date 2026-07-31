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Haridwar News: 130 खाद्य नमूनों की जांच में 13 नमूने अधोमानक मिले

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरिद्वार
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Haridwar News: कांवड़ यात्रा के दौरान खाद्य सुरक्षा विभाग ने 30 और 31 जुलाई को सचल खाद्य विश्लेषणशाला वाहन के माध्यम से 130 खाद्य नमूनों की जांच की। इनमें 13 नमूने अधोमानक पाए गए। टीम ने खराब खाद्य पदार्थों को मौके पर ही नष्ट करा दिया। विभिन्न भंडारों और स्टॉल्स का निरीक्षण कर कारोबारियों को सुरक्षित भोजन के लिए जागरूक किया गया।

Haridwar News: 130 खाद्य नमूनों की जांच में 13 नमूने अधोमानक मिले

Haridwar News: कांवड़ यात्रा के दौरान खाद्य सुरक्षा विभाग ने 30 और 31 जुलाई को सचल खाद्य विश्लेषणशाला वाहन के माध्यम से कांवड़ पटरी मार्ग और मेला क्षेत्र में 130 खाद्य नमूनों की मौके पर जांच की। इनमें 13 नमूने अधोमानक पाए गए। टीम ने खराब खाद्य पदार्थों को मौके पर ही नष्ट करा दिया। उपायुक्त लैब वीरेंद्र सिंह बिष्ट के नेतृत्व में 30 जुलाई को पंतद्वीप पार्किंग क्षेत्र में 61 खाद्य नमूनों की जांच की गई, जिनमें पांच नमूने अधोमानक मिले। वहीं, 31 जुलाई को रानीपुर झाल से धनौरी कांवड़ पटरी मार्ग तक 69 नमूनों की जांच में आठ नमूने मानकों पर खरे नहीं उतरे。

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निरीक्षण की प्रक्रिया

इस दौरान विभिन्न भंडारों, ढाबों, होटलों और अस्थायी खाद्य स्टॉलों का निरीक्षण किया गया। खाद्य कारोबारियों और कांवड़ियों को सुरक्षित व स्वच्छ भोजन के प्रति जागरूक भी किया गया।

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खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण

वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी कैलाश टम्टा के नेतृत्व में पंतद्वीप, भीमगौड़ा और खड़खड़ी क्षेत्र के 30 खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। कारोबारियों को बासी भोजन नहीं बेचने, खाद्य पदार्थ ढककर रखने तथा फूड लाइसेंस, फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड और रेट सूची प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए।

जांच के दौरान लिए गए नमूने

निरीक्षण के दौरान पनीर, दूध, सरसों तेल, लाल मिर्च पाउडर, नमक और पैकेज्ड पेयजल समेत सात नमूने प्रयोगशाला जांच के लिए लिए गए। एक पैकेज्ड पेयजल मिथ्याछाप मिलने पर उसके वितरक के खिलाफ बिना फूड लाइसेंस कारोबार करने पर चालान की कार्रवाई की गई। वहीं, निर्माता कंपनी को भी नोटिस जारी किया गया।

सामान्य प्रश्न

कब और कहां खाद्य नमूनों की जांच की गई?
30 और 31 जुलाई को कांवड़ पटरी मार्ग और मेला क्षेत्र में खाद्य नमूनों की जांच की गई।
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