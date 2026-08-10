Haridwar News: गाजीवाली में हाईवे किनारे बस्ती में जलभराव, बढ़ी ग्रामीणों की परेशानी
Haridwar News: गाजीवाली में हाईवे किनारे बस्ती में जलभराव, बढ़ी ग्रामीणों की परेशानीगाजीवाली में हाईवे किनारे बस्ती में जलभराव, बढ़ी ग्रामीणों की परेशानीगाजीवाली में
Haridwar News: सोमवार की बारिश के बाद गाजीवाली ग्राम पंचायत की हाईवे किनारे बस्ती (नई गाजीवाली) में फिर जलभराव हो गया। करीब एक माह पहले भी बस्ती में पानी भर गया था। ग्रामीणों के अनुसार पिछली बार जमा पानी पूरी तरह सूख भी नहीं पाया था। अब दोबारा बारिश होने से परेशानी और बढ़ गई है। अंबेडकर पार्क से बस्ती की ओर आने वाले रास्ते पर घुटनों से ऊपर तक पानी जमा होने से आवागमन बंद है। मुख्य आबादी और दुकानों तक जाने के लिए ग्रामीणों को हाईवे की ओर से करीब डेढ़ किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ रहा है। सोहन पाल सिंह, महेंद्र सिंह, अशोक कुमार, देवराज और घनश्याम आदि ग्रामीणों ने बताया कि पहले जनप्रतिनिधियों की ओर से वन क्षेत्र से हाईवे पार कर बस्ती की ओर आने वाले पानी को जलभराव की वजह बताया जाता था।
अब उस पानी को बरसाती नाले की ओर मोड़ दिया गया है और बस्ती की ओर उसका आना बंद है। इसके बावजूद बारिश का पानी हाईवे किनारे बस्ती में जमा हो रहा है और निकल नहीं पा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि लगातार पानी भरे रहने से मच्छरों की संख्या बढ़ गई है। वन क्षेत्र पास होने से सांप-बिच्छू जैसे जहरीले जंतुओं के घरों तक पहुंचने की चिंता भी बनी हुई है। लंबे समय तक पानी और नमी रहने से घरों की नींव कमजोर होने की आशंका भी ग्रामीण जता रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि हर बारिश में यहां जलभराव की समस्या सामने आती है। पानी निकासी के साथ इसका स्थायी समाधान जरूरी है। हर बरसात में दोहराती इस समस्या के बावजूद सवाल यही है कि बारिश के पानी की निकासी का स्थायी इंतजाम कब होगा।
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