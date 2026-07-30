Haridwar News: कार शोरूम के दो पूर्व कर्मचारियों पर लाखों गबन के आरोप में मुकदमा 

Haridwar News: बहादराबाद थाना क्षेत्र में हुंडई कार शोरूम के दो पूर्व सेल्स एक्जीक्यूटिव पर शोरूम में लाखों रुपये गबन करने का आरोप लगा है। आरोप है कि दोनों कर्मचारियों ने ग्राहकों से वाहन खरीद, पंजीकरण और अन्य मदों की एवज में प्राप्त रकम कंपनी के खाते में जमा करने के बजाय खुद हड़प ली। साथ ही फर्जी दस्तावेज तैयार कर कंपनी को लंबे समय तक गुमराह किया। मामले में दोनों आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। हुंडई शोरूम के प्रशासनिक प्रबंधक गौरव कुमार पुत्र चंद्रभूषण सिंह ने मामले में पुलिस से शिकायत की है। प्रबंधक ने शिकायत पत्र में बताया कि आरोपी जय कौशिक उर्फ जय गोपाल शर्मा पुत्र स्व प्रेमप्रकाश शर्मा निवासी न्यू मोहनपुरा और अक्षय वालिया पुत्र सुनील वालिया निवासी लंढौरा ने कई ग्राहकों से प्राप्त लाखों रुपये की रकम कंपनी में जमा नहीं की।