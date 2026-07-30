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Haridwar News: कार शोरूम के दो पूर्व कर्मचारियों पर लाखों गबन के आरोप में मुकदमा 

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरिद्वार
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Haridwar News: कार शोरूम के दो पूर्व कर्मचारियों पर लाखों गबन के आरोप में मुकदमा  कार शोरूम के दो पूर्व कर्मचारियों पर लाखों गबन के आरोप में मुकदमा 

Haridwar News: कार शोरूम के दो पूर्व कर्मचारियों पर लाखों गबन के आरोप में मुकदमा 

Haridwar News: बहादराबाद थाना क्षेत्र में हुंडई कार शोरूम के दो पूर्व सेल्स एक्जीक्यूटिव पर शोरूम में लाखों रुपये गबन करने का आरोप लगा है। आरोप है कि दोनों कर्मचारियों ने ग्राहकों से वाहन खरीद, पंजीकरण और अन्य मदों की एवज में प्राप्त रकम कंपनी के खाते में जमा करने के बजाय खुद हड़प ली। साथ ही फर्जी दस्तावेज तैयार कर कंपनी को लंबे समय तक गुमराह किया। मामले में दोनों आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। हुंडई शोरूम के प्रशासनिक प्रबंधक गौरव कुमार पुत्र चंद्रभूषण सिंह ने मामले में पुलिस से शिकायत की है। प्रबंधक ने शिकायत पत्र में बताया कि आरोपी जय कौशिक उर्फ जय गोपाल शर्मा पुत्र स्व प्रेमप्रकाश शर्मा निवासी न्यू मोहनपुरा और अक्षय वालिया पुत्र सुनील वालिया निवासी लंढौरा ने कई ग्राहकों से प्राप्त लाखों रुपये की रकम कंपनी में जमा नहीं की।

आरोप है कि राजन नामक ग्राहक के करीब 5.99 लाख रुपये के गबन को छिपाने के लिए फर्जी शपथपत्र तैयार किए गए। इसके अलावा शोरूम के ग्राहक मोहम्मद मुस्तफा से 95000 रुपये, प्रवेश कुमार से 73000 रुपये, फिरोज 3.20 लाख रुपये और उज्ज्वल चौधरी से 1.26 लाख रुपये की पंजीकरण शुल्क और वाहन भुगतान आदि की रकम का गबन किया गया। प्रबंधक ने दोनों कर्मचारियों पर जाली बैंक अंतरण और फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करने का आरोप लगाया गया है। एसएचओ अमरजीत सिंह ने बताया कि शिकायत पत्र के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले में जांच चल रही है।

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