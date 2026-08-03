Haridwar News: ग्राहक से आठ लाख रुपये लेकर कर्मचारी फरार, केस दर्ज
Haridwar News: ग्राहक से आठ लाख रुपये लेकर कर्मचारी फरार, केस दर्जग्राहक से आठ लाख रुपये लेकर कर्मचारी फरार, केस दर्जग्राहक से आठ लाख रुपये लेकर कर्मचारी फरार, केस द
Haridwar News: रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में एक कर्मचारी पर दो ग्राहकों से आठ लाख रुपये लेकर फरार होने का आरोप लगा है। मामले में पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। मामले में पुलिस जांच कर रही है। प्रदीप चौधरी निवासी सुमन नगर ने पुलिस को शिकायत देकर ताया कि उनके यहां कपिल नाम का युवक काम करता था। शिकायत में आरोप है कि 30 जुलाई को आरोपी कर्मचारी ने गढ़वाली ग्राहक सूरज देवराड़ी से तीन लाख रुपये और किशोर नामक ग्राहक से पांच लाख रुपये नकद लेकर फर्जी एग्रीमेंट दिए। दोनों के साथ आरोपी धोखाधड़ी कर फरार हो गया।
शिकायतकर्ता के अनुसार आरोपी कार्यालय का हिसाब किताब भी संभालता था। जिससे अन्य ग्राहकों के धन और महत्वपूर्ण दस्तावेज गायब होने की भी आशंका है। वहीं प्रभारी निरीक्षक मनोहर सिंह भंडारी ने बताया कि शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। आरोपी की तलाश के साथ लेनदेन और दस्तावेजों की जांच की जा रही है।
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