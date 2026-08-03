Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Haridwar News: ग्राहक से आठ लाख रुपये लेकर कर्मचारी फरार, केस दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरिद्वार
Follow us on Google News
share

Haridwar News: ग्राहक से आठ लाख रुपये लेकर कर्मचारी फरार, केस दर्जग्राहक से आठ लाख रुपये लेकर कर्मचारी फरार, केस दर्जग्राहक से आठ लाख रुपये लेकर कर्मचारी फरार, केस द

Haridwar News: ग्राहक से आठ लाख रुपये लेकर कर्मचारी फरार, केस दर्ज

Haridwar News: रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में एक कर्मचारी पर दो ग्राहकों से आठ लाख रुपये लेकर फरार होने का आरोप लगा है। मामले में पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। मामले में पुलिस जांच कर रही है। प्रदीप चौधरी निवासी सुमन नगर ने पुलिस को शिकायत देकर ताया कि उनके यहां कपिल नाम का युवक काम करता था। शिकायत में आरोप है कि 30 जुलाई को आरोपी कर्मचारी ने गढ़वाली ग्राहक सूरज देवराड़ी से तीन लाख रुपये और किशोर नामक ग्राहक से पांच लाख रुपये नकद लेकर फर्जी एग्रीमेंट दिए। दोनों के साथ आरोपी धोखाधड़ी कर फरार हो गया।

शिकायतकर्ता के अनुसार आरोपी कार्यालय का हिसाब किताब भी संभालता था। जिससे अन्य ग्राहकों के धन और महत्वपूर्ण दस्तावेज गायब होने की भी आशंका है। वहीं प्रभारी निरीक्षक मनोहर सिंह भंडारी ने बताया कि शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। आरोपी की तलाश के साथ लेनदेन और दस्तावेजों की जांच की जा रही है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Crime News Haridwar Latest News Haridwar News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।