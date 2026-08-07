Haridwar News: 17 वर्षीय किशोरी की जिंदगी बचाने को डॉक्टरों ने किया आपातकालीन ऑपरेशन

Haridwar News: जिला महिला चिकित्सालय में शनिवार को डॉक्टरों ने गंभीर पेट दर्द से जूझ रही 17 वर्षीय किशोरी का आपातकालीन ऑपरेशन कर उसे जीवनरक्षक उपचार दिया। किशोरी और उसके परिजनों ने डॉक्टरों का आभार जताया है। किशोरी को गंभीर पेट दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल के आपातकालीन विभाग में लाया गया था। जांच के दौरान पेट में संदिग्ध गांठ महसूस हुई। अल्ट्रासाउंड जांच में ओवेरियन टॉर्शन की पुष्टि हुई। डॉ. यशपाल तोमर ने बताया कि ओवेरियन टॉर्शन एक गंभीर स्त्रीरोग संबंधी आपात स्थिति है। इसमें अंडाशय के मुड़ जाने से उसकी रक्त आपूर्ति बाधित हो जाती है। समय पर उपचार नहीं मिलने पर अंडाशय को स्थायी नुकसान होने के साथ ही गंभीर संक्रमण और अन्य जटिलताएं पैदा हो सकती हैं।