Haridwar News: बिल्केश्वर कॉलोनी में देर रात हाथी की दस्तक, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

Haridwar News: हरिद्वार की बिल्केश्वर कॉलोनी में गुरुवार रात हाथी आने से लोगों में दहशत का माहौल रहा। स्थानीय लोग वीडियो बनाते रहे। हाथी ने कॉलोनी की सड़कों पर शांत आराम से घूमता रहा। डीएफओ ने लोगों को सावधानी बरतने और हाथी के सामने न जाने की सलाह दी।

Haridwar News: हरिद्वार की बिल्केश्वर कॉलोनी में गुरुवार देर रात हाथी के पहुंचने से लोगों में कुछ देर दहशत का माहौल रहा। हाथी रिहायशी इलाके की सड़कों पर घूमता नजर आया। स्थानीय लोगों ने सुरक्षित दूरी से उसका वीडियो मोबाइल में कैद कर लिया, जो शुक्रवार सुबह सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वायरल वीडियो में हाथी कॉलोनी की सड़कों पर शांत तरीके से घूमता दिखाई दे रहा है। हाथी के पहुंचने की सूचना पर आसपास के लोग घरों से बाहर आ गए। हालांकि, अधिकांश लोगों ने उससे दूरी बनाए रखी और उसके करीब जाने से परहेज किया। कुछ देर तक हाथी की मौजूदगी के कारण क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बना रहा.

स्थानीय निवासियों की प्रतिक्रिया स्थानीय निवासी रोहित और गौरव ने बताया कि राजाजी टाइगर रिजर्व से सटे क्षेत्रों में जंगली हाथियों की आवाजाही होती रहती है। भोजन और पानी की तलाश में कई बार हाथी आबादी वाले इलाकों तक पहुंच जाते हैं.

डीएफओ की सलाह डीएफओ स्वप्निल अनिरुद्ध ने बताया कि हाथियों की आवाजाही वाले क्षेत्रों में लोगों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। हाथी दिखाई देने पर उसके पास न जाएं, फ्लैश लाइट न जलाएं, शोर न मचाएं और उसे उकसाने या पीछा करने का प्रयास न करें। ऐसी स्थिति में तत्काल वन विभाग की टीम को सूचना दें, ताकि हाथी को सुरक्षित तरीके से जंगल की ओर भेजा जा सके। उन्होंने लोगों से जंगली जानवरों की मौजूदगी के दौरान लापरवाही न बरतने और अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देने की अपील की.