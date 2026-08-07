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Haridwar News: एसआईआर का जायजा लेने बूथों पर पहुंचे डीएम, बोले- नोटिस मिलने पर घबराने की जरूरत नहीं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरिद्वार
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Haridwar News: एसआईआर का जायजा लेने बूथों पर पहुंचे डीएम, बोले- नोटिस मिलने पर घबराने की जरूरत नहींएसआईआर का जायजा लेने बूथों पर पहुंचे डीएम, बोले- नोटिस मिलने पर घब

Haridwar News: एसआईआर का जायजा लेने बूथों पर पहुंचे डीएम, बोले- नोटिस मिलने पर घबराने की जरूरत नहीं

Haridwar News: हरिद्वार, संवाददाता। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रम के दूसरे चरण के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने शुक्रवार को ज्वालापुर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मतदाताओं से संवाद कर एसआईआर की प्रगति की जानकारी ली और अधिकारियों को नोटिस से जुड़े मामलों की सुनवाई पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि नोटिस मिलने पर किसी भी मतदाता को घबराने की आवश्यकता नहीं है। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने एसआईआर के तहत मतदाताओं को जारी किए गए नोटिसों पर प्राप्त आपत्तियों और अभिलेखों की सुनवाई की प्रक्रिया का अवलोकन किया।

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उन्होंने संबंधित एआरओ और बीएलओ को निर्देश दिए कि सभी मामलों का निस्तारण भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से किया जाए। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा कि यदि किसी मतदाता को किसी प्रकार की विसंगति या अनमैपिंग के संबंध में नोटिस प्राप्त हुआ है तो उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 11 वैध अभिलेखों में से कोई भी एक दस्तावेज प्रस्तुत करने पर पात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची से नहीं हटाया जाएगा। अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए गए कि प्रत्येक मतदाता को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई जाए और सभी प्रकरणों का समयबद्ध एवं नियमानुसार निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि जनपद में एसआईआर की पूरी प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ संचालित की जा रही है। इस कार्य में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों का भी सकारात्मक सहयोग मिल रहा है, जिससे प्रक्रिया की विश्वसनीयता बनी हुई है। जिलाधिकारी ने दोहराया कि किसी भी पात्र मतदाता को उसके मताधिकार से वंचित नहीं होने दिया जाएगा। निरीक्षण के दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी जितेंद्र कुमार, सिटी मजिस्ट्रेट हर गिरी, जिला सूचना अधिकारी रती लाल शाह, संबंधित एआरओ, बीएलओ तथा क्षेत्र के मतदाता भी मौजूद रहे।000

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