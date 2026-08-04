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Haridwar News: मतदाता सूची में नाम सुरक्षित रखने को कांग्रेस ने बनाई 10 सदस्यीय समिति

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरिद्वार
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Haridwar News: जिला महानगर कांग्रेस कमेटी ने मतदाता सूची में नाम सुरक्षित रखने के लिए 10 सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति का उद्देश्य मतदाताओं को आवश्यक मार्गदर्शन और दस्तावेज बनाने में सहायता देना है। कांग्रेस अभियान चलाकर हर पात्र मतदाता का नाम सूची में सुरक्षित रखने का प्रयास करेगी।

Haridwar News: मतदाता सूची में नाम सुरक्षित रखने को कांग्रेस ने बनाई 10 सदस्यीय समिति

Haridwar News: जिला महानगर कांग्रेस कमेटी ने मतदाता सूची में नाम सुरक्षित रखने और नोटिस प्राप्त मतदाताओं की सहायता के लिए 10 सदस्यीय समिति का गठन किया है। महानगर अध्यक्ष अमन गर्ग ने बताया कि उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर गठित इस समिति का उद्देश्य मतदाताओं को आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध कराना तथा उनके दस्तावेज तैयार कराने में सहयोग देना है। समिति के सदस्य नोटिस प्राप्त मतदाताओं से संपर्क कर उन्हें आवश्यक प्रक्रिया की जानकारी देंगे और उनके नाम मतदाता सूची में सुरक्षित बनाए रखने के लिए हरसंभव सहायता उपलब्ध कराएंगे। कांग्रेस का कहना है कि प्रत्येक पात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची में बना रहे, इसके लिए संगठन स्तर पर अभियान चलाया जाएगा।

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समिति में ऋषभ वशिष्ठ, एडवोकेट सुमित त्यागी, नौमान अंसारी, विवेक भूषण विक्की, हिमांशु राजपूत, उज्ज्वल वालिया, आशीष पंवार, अमित अवस्थी, अरुण चौहान और पुनीत कुमार को शामिल किया गया है। जिला महानगर कांग्रेस कमेटी ने सभी सदस्यों से सक्रियता के साथ दायित्व निभाने और जरूरतमंद मतदाताओं की हर स्तर पर सहायता करने का आह्वान किया है।

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