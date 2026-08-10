Haridwar News: गुरु-शिष्य परंपरा भारतीय संस्कृति की आधारशिला : आदेश चौहान

Haridwar News: संस्कार भारती ने किया कला गुरुओं का सम्मान, नटराज पूजन के साथ कलाकारों ने बांधा समांगुरु-शिष्य परंपरा भारतीय संस्कृति की आधारशिला : आदेश चौहानगुरु-श

Haridwar News: गुरु-शिष्य परंपरा भारतीय संस्कृति की आधारशिला है। संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण, संवर्धन और सम्मान कर इनके मूल्यों को सुरक्षित रखना हम सभी का कर्तव्य है। दुनिया में भारत की पहचान आज भी उसकी परंपराओं और संस्कारों से है। यह बात रानीपुर विधायक आदेश चौहान ने सोमवार को सेक्टर-दो भेल स्थित सरस्वती विद्या मंदिर के माधव विशाल सभागार में संस्कार भारती की हरिद्वार महानगर इकाई की ओर से आयोजित नटराज पूजन एवं कला गुरुजन सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कही। कार्यक्रम का आयोजन खेल एवं सांस्कृतिक महासंघ के सहयोग से किया गया।

कार्यक्रम का महत्व आदेश चौहान ने कहा कि संस्कार भारती की हरिद्वार महानगर इकाई पिछले चार-पांच वर्षों से संस्कृति, संस्कार, कला और साहित्य के क्षेत्र में लगातार सराहनीय कार्य कर रही है। विशिष्ट अतिथि अध्यात्म चेतना संघ के संस्थापक एवं कथाव्यास आचार्य करुणेश मिश्र ने कहा कि वर्तमान समय में प्रगति के साथ सद्गति की भी आवश्यकता है। हमारी परंपराएं और संस्कार सदैव बड़ों का सम्मान और आदर करना सिखाते हैं। कार्यक्रम को भेल के पूर्व अपर महाप्रबंधक संजय पंवार और पराग गुप्ता ने भी संबोधित किया। दीप प्रज्ज्वलन, नटराज पूजन और डॉ. श्वेता सरन के ध्येय गीत के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ।

कला गुरु सम्मान कवि अरुण कुमार पाठक ने संगीतमय गुरु वंदना 'गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविन्द', शीना भटनागर ने 'मेरे वतन के लोगों', श्वेता सरन और निपुण जिंदल ने 'संदेशे आते हैं' तथा प्रियंवदा ने 'ऐ वतन ऐ वतन आबाद रहे तू' की प्रस्तुति दी। सृष्टि बडोला की डांसिंग ग्रंथ एकेडमी के बाल कलाकारों ने गणेश वंदना 'मंगलम् गणेशं' और नटराज स्तुति 'शंकर अति प्रचंड' प्रस्तुत की। कथक नृत्यांगना देव श्री चक्रबर्ती ने शिव स्तुति 'अंगिकं भुवनं' और युवा कथक नृत्यांगना वंदिता ने 'रुद्राष्टकम्' की प्रस्तुति देकर दर्शकों की खूब तालियां बटोरीं।इस अवसर पर संस्कार भारती के प्रांत मंत्री राकेश मालवीय ने हरिद्वार महानगर इकाई की नई कार्यकारिणी की घोषणा की। कार्यक्रम का संचालन श्रीजा त्रिपाठी और कवि अमित कुमार 'मीत' ने किया। इकाई मंत्री संतोष कुमार साहू ने धन्यवाद ज्ञापित किया। राष्ट्रगीत वंदेमातरम् के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ।

कार्यक्रम में इनका किया सम्मान

कला गुरु सम्मान वितरण कार्यक्रम में विभिन्न विधाओं में उल्लेखनीय योगदान के लिए कला गुरुओं को कला गुरु सम्मान से सम्मानित किया गया। तेजिंदर सिंह कैंथ (योग), संगीता सक्सैना (गायन), स्वाति वर्मा (कथक), डॉ. मेनका त्रिपाठी (साहित्य), इंदू सिंह (कथक), सुनीता भाटी (चित्रकला), प्रकाश चंद्र पांडेय (नाट्य एवं साहित्य), विष्णु प्रिया शर्मा (शिल्प), वंदिता (कथक), करुणा चौहान (गायन), एसपी मौर्य (योग), मनीष शर्मा (लोक कला, पांडव लीला एवं संस्कृति) और हर्ष जोशी को सम्मानित किया गया। सभी को मोती की माला और शाल पहनाकर सम्मान पत्र व उपहार भेंट किए गए। शिक्षा एवं संस्कृति के क्षेत्र में योगदान के लिए पंत एजुकेशन सोसाइटी की संस्थापक सुमन पंत, खेल के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय पावरलिफ्टर संगीता राणा और संगीत व खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल एवं सांस्कृतिक महासंघ के ललित जिंदल को संस्कृति सेवा सम्मान दिया गया। युवा कवयित्री वृंदा वाणी को विशेष सेवा सम्मान से नवाजा गया। मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथियों और सभी कलाकारों को भी स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया गया।