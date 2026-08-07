Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Haridwar News: कांवड़ मेले में 30 हजार के नकली नोट बरामद, कांवड़ियों के भेष में आए आरोपी फरार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरिद्वार
Follow us on Google News
share

Haridwar News: कांवड़ मेले में 30 हजार के नकली नोट बरामद, कांवड़ियों के भेष में आए आरोपी फरारकांवड़ मेले में 30 हजार के नकली नोट बरामद, कांवड़ियों के भेष में आए आरोप

Haridwar News: कांवड़ मेले में 30 हजार के नकली नोट बरामद, कांवड़ियों के भेष में आए आरोपी फरार

Haridwar News: हरिद्वार, संवाददाता। कांवड़ मेले के बीच हरकी पैड़ी क्षेत्र में नकली नोट खपाने का मामला सामने आया है। कांवड़ियों के भेष में आए कुछ युवकों के पास से करीब 30 हजार रुपये के नकली नोट बरामद हुए। हालांकि आरोपी मौके से फरार होने में सफल रहे। पुलिस ने बरामद नकली नोटों को कब्जे में लेकर जीडी में दाखिल कर मामले की जांच शुरू कर दी है。

घटना का स्थान

घटना शहर कोतवाली क्षेत्र स्थित हरकी पैड़ी चौकी के अंतर्गत काली मंदिर के पास की है। बताया जा रहा है कि कांवड़ियों के वेश में आए कुछ युवा ने एक व्यापारी के साथ लेनदेन के दौरान नकली नोट चलाने का प्रयास किया। शक होने पर व्यापारी ने उन्हें पकड़ लिया, लेकिन इसी दौरान आरोपी उसके चंगुल से छूटकर फरार हो गए।

पुलिस की कार्रवाई

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जिस समय आरोपी भागे, उस दौरान मेला पुलिस के जवान भी आसपास ही मौजूद थे। इसके बावजूद आरोपी भीड़ का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। आरोपियों के पास से करीब 30 हजार रुपये के नकली नोट बरामद हुए हैं। इसके अलावा उनके पास से मुरादाबाद और चंदौसी के रेलवे टिकट भी मिले हैं, जिन्हें पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। घटना के बाद पुलिस ने बरामद नकली नोटों को जीडी में दाखिल कर लिया है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और आरोपियों की पहचान कर उनकी तलाश की जा रही है। शहर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक कुंदन सिंह राणा ने बताया कि काली मंदिर के पास से नकली नोट बरामद हुए हैं, जिन्हें पुलिस ने कब्जे में लेकर जीडी में दाखिल कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है। उपलब्ध साक्ष्यों और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

सामान्य प्रश्न

कहां पर नकली नोट खपाने का मामला सामने आया?
यह मामला हरकी पैड़ी क्षेत्र में कांवड़ मेले के दौरान सामने आया।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Crime News Haridwar Latest News Haridwar News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।