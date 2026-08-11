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Haridwar News: हाईवे पर कांवड़िए की बुलेट में लगी आग, मची अफरा तफरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरिद्वार
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Haridwar News: हरिद्वार। हाईवे पर कांवड़िए की बुलेट में लगी आग, मची अफरा तफरीहाईवे पर कांवड़िए की बुलेट में लगी आग, मची अफरा तफरीहाईवे पर कांवड़िए की बुलेट में लगी आ

Haridwar News: हाईवे पर कांवड़िए की बुलेट में लगी आग, मची अफरा तफरी

Haridwar News: हरिद्वार। देर रात डाक कांवड़ के वाहनों की भीड़ के बीच ज्वालापुर फ्लाईओवर पर एक कांवड़िए की बुलेट मोटरसाइकिल में अचानक आग लग गई। आग की लपटें उठते ही मौके पर मौजूद शिवभक्तों में अफरा- तफरी मच गई। आसपास खड़े कांवड़िए जान बचाने के लिए पीछे हट गए। बाइक चला रहा कांवड़िया भी समय रहते बाइक से उतर गया। जिससे बड़ा हादसा टल गया। सूचना पर मौके पर तैनात पुलिस और फायर टीम ने आग पर काबू पाया। इसके बाद हाईवे की एक लेन पर यातायात सुचारू कराया गया।

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