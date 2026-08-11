Haridwar News: बरसात के तेज बहाव में टूटा सुगरासा का रपटा लोग परेशान

Haridwar News: पथरी, सवांददाता पथरी क्षेत्र के गांव सुगरासा के नजदीक रो नदी पर बना रपटा बरसात के बाद टूटकर पानी मे बह गया है। लोनिवि विभाग की और से रपटे की कुछ दिन पूर्व ही मरम्मत की गई थी। साइकल सवार राहगीर व ग्रामीण जान जोखम में डालकर रास्ता पार करने को मजबूर है। रपटे के टूटने से चार पहिया वाहनों की आवाजाही बन्द हो गई है। वही, पुल निर्माण का कार्ये भी ठप पड़ा हुआ है। गांव सुगरासा के नजदीक रो नदी पर लोक निर्माण विभाग की ओर से पाइप डालकर कच्चा रपटा बनाया गया था। पहाड़ों में हुई अधिक बरसात के पानी से मंगलवार को रपटे का कटाव शुरू हो गया और धीरे धीरे रपटा टूटकर पानी मे समा गया।

रपटे के टूटने से चौपहिया वाहनों की आवाजाही पर ब्रेक लग गया है । लोनिवि विभाग दुवारा रपटे की कुछ दिन पूर्व ही मिट्टी डालकर मरम्मत का कार्ये किया गया था। रपटे के टूट जाने से ज्वालापुर, हरिदवार, एककड कला, सराय आने वाले गांव ऐथल बुजर्ग, अलावलपुर, शुभाष गढ़, दिनारपुर, सहदेवपुर, चिट्टी कोटि, डांडी, सिद्धडू, बुक्कनपुर, सुग्रास्सा, सैनिक बस्ती गांव का संपर्क ज्वालापुर, हरिदवार से कट गया है। रपटे के टूटने से हरिद्वार, ज्वालापुर, एक्कड़ कला जाने के लिये लंबे रस्ते का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। कुछ राहगीर जान जोखिम में डाल रास्ता पार करने को मजबूर है। बरसात होने पर नदी में हमेशा तेज पानी बहता है जो रपटे को तोड़ देता है। गांव में आनेजाने के लिये मात्र एक ही रास्ता बचता है जो ज्वालापुर से सराय होते हुए गांव में आता है । ग्रामीणों का आरोप है कि लोनिवि विभाग हर साल लाखों रुपये रपटे पर लगाकर सरकारी बजट को ठिकाने लगाता है। कहा कि जब पुल निर्माण का बजट व टेंडर हो गया तो पुल को क्यों नही बनाया जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया पुल का निर्माण धीमी गति से चल रहा है जिसे जल्द पूरा करना चाहिए ताकि ग्रामीणों को आसानी हो सके। लोनिवि विभाग के अधिशासी अभियंता सुनील गर्ग ने बताया बरसात के पानी से टूटे रपटे की मरम्मत कराई जाएगी ।