Haridwar News: बच्चों के बीच मनाया भाजपा जिलाध्यक्ष आशुतोष शर्मा का जन्मदिन

Haridwar News: भाजपा जिला अध्यक्ष आशुतोष शर्मा का जन्मदिन सोमवार को पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिला कार्यालय में उत्साह के साथ मनाया। इसके बाद उन्होंने बहादराबाद स्थित वात्सल्य वाटिका पहुंचकर बच्चों के बीच सादगी से जन्मदिन मनाया और उन्हें कॉपी, रंग, फल व मिठाई वितरित कर खुशियां साझा कीं। जिला कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने केक काटकर आशुतोष शर्मा को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं। मौके पर मनोज गर्ग, लव शर्मा, निपेंद्र चौधरी, प्रीति गुप्ता, उज्ज्वल पंडित, धर्मेंद्र चौहान, प्रेम शंकर पिंकी, सूर्यकांत सैनी, रितु ठाकुर, अरविंद कुशवाहा, विशाल मुखिया, लक्ष्मण सिंह नागर, सुबोध राकेश, लोकेश पाल, विपिन शर्मा, विकास खटना, प्रताप प्रधान, हितेश चौहान, दीपांशु शर्मा, संदीप मेहता, डॉ. प्रदीप चौधरी, ओ.पी. सिंह, मनोज शर्मा, उमेश पाठक सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे।