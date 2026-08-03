Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Haridwar News: बच्चों के बीच मनाया भाजपा जिलाध्यक्ष आशुतोष शर्मा का जन्मदिन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरिद्वार
Follow us on Google News
share

Haridwar News: हरिद्वार। भाजपा जिला अध्यक्ष आशुतोष शर्मा का जन्मदिन सोमवार को पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिला कार्यालय में उत्साह के साथ मनाया। इसके बाद उन्होंने बहादराब

Haridwar News: बच्चों के बीच मनाया भाजपा जिलाध्यक्ष आशुतोष शर्मा का जन्मदिन

Haridwar News: भाजपा जिला अध्यक्ष आशुतोष शर्मा का जन्मदिन सोमवार को पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिला कार्यालय में उत्साह के साथ मनाया। इसके बाद उन्होंने बहादराबाद स्थित वात्सल्य वाटिका पहुंचकर बच्चों के बीच सादगी से जन्मदिन मनाया और उन्हें कॉपी, रंग, फल व मिठाई वितरित कर खुशियां साझा कीं। जिला कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने केक काटकर आशुतोष शर्मा को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं। मौके पर मनोज गर्ग, लव शर्मा, निपेंद्र चौधरी, प्रीति गुप्ता, उज्ज्वल पंडित, धर्मेंद्र चौहान, प्रेम शंकर पिंकी, सूर्यकांत सैनी, रितु ठाकुर, अरविंद कुशवाहा, विशाल मुखिया, लक्ष्मण सिंह नागर, सुबोध राकेश, लोकेश पाल, विपिन शर्मा, विकास खटना, प्रताप प्रधान, हितेश चौहान, दीपांशु शर्मा, संदीप मेहता, डॉ. प्रदीप चौधरी, ओ.पी. सिंह, मनोज शर्मा, उमेश पाठक सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे।

ये भी पढ़ें:Hardoi News: विधायक का 66वां जन्मदिन मनाया
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Haridwar Latest News BJP Haridwar News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।