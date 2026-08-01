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Haridwar News: लक्सर हरिद्वार मार्ग पर दो बाईक की आमने सामने की टक्कर में दो युवकों की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरिद्वार
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Haridwar News: पथरी, संवाददातालक्सर हरिद्वार मार्ग पर दो बाईक की आमने सामने की टक्कर में दो युवकों की मौतलक्सर हरिद्वार मार्ग पर दो बाईक की आमने सामने की टक्कर में द

Haridwar News: लक्सर हरिद्वार मार्ग पर दो बाईक की आमने सामने की टक्कर में दो युवकों की मौत

Haridwar News: कटारपुर के पास लक्सर-हरिद्वार मार्ग पर शनिवार को दो बाइकों की आमने-सामने की भिड़ंत में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस के अनुसार सौरभ 26 वर्ष पुत्र भरत सिंह निवासी बादशाहपुर बाइक पर सवार अपने किसी रिश्तेदार को हरिद्वार छोड़कर वापस घर जा रहा था। जैसे ही वह कटारपुर स्थित लक्सर हरिद्वार पर पहुंचा तो फेरुपुर की ओर से बाइक पर ही सवार एक युवक राजा 25 वर्ष पुत्र राजू निवासी पुरषोत्तम नगर पथरी हरिद्वार की ओर रहा था। कटारपुर स्थित दोनों की बाइक की आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई।

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टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों लहूलुहान होकर सड़क पर जा गिरे। राहगीरों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को आनन फानन में जिला अस्पताल भिजवाया। जहां चिकित्सकों ने दोनों युवकों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामले की जानकारी जुटाने के बाद उनके परिजनों को घटना की जानकारी दी। परिजनों के पहुचने पर पुलिस ने पंचनामे की कार्रवाई करते हुए दोनो के पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों के सपुर्द कर दिए। मामले में अभी किसी भी पक्ष की ओर से पुलिस को कोई तहरीर नही दी गई है। पथरी में हुई दो मौत के बाद सन्नाटा पसर गया है। बताया जा रहा है कि सौरभ के माता पिता खेती मजदूरी करते हैं। वही, दूसरे युवक राजा का भी गरीब परिवार है। मृतक सौरभ गांव के ही एक मेडिकल लाइन में काम करता था, जबकि राजा मजदूरी करता था। एसओ पथरी रविन्द्र कुमार ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद दोनों के शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया है।

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