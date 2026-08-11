Haridwar News: बहादराबाद में अवैध चाकू के साथ आरोपी गिरफ्तार
Haridwar News: बहादराबाद।बहादराबाद में अवैध चाकू के साथ आरोपी गिरफ्तारबहादराबाद में अवैध चाकू के साथ आरोपी गिरफ्तारबहादराबाद में अवैध चाकू के साथ आरोपी गिरफ्तारबहादर
Haridwar News: बहादराबाद। बहादराबाद कोतवाली पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को चाकू के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार गश्त के दौरान पुराना पथरी पॉवर हाउस खंडहर के पास संदिग्ध अवस्था में दीपक पुत्र सुल्तान निवासी ग्राम चीका जिला कैथल हरियाणा को पकड़ा गया। तलाशी में आरोपी के पास से एक चाकू बरामद हुआ। एसएचओ अमरजीत सिंह ने बताया कि आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
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