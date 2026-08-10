Haridwar News: कनखल कोतवाली में किशोरी की गुमशुदगी दर्ज
Haridwar News: हरिद्वार। कनखल कोतवाली में किशोरी की गुमशुदगी दर्जकनखल कोतवाली में किशोरी की गुमशुदगी दर्जकनखल कोतवाली में किशोरी की गुमशुदगी दर्जकनखल कोतवाली में किश
Haridwar News: कनखल कोतवाली क्षेत्र के राजा गार्डन की मांगेराम पुलिया से 15 वर्षीय किशोरी के लापता होने का मामला सामने आया है। किशोरी की मां मीना ने पुलिस को तहरीर देकर उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई है। पुलिस किशोरी की तलाश में जुटी है। पुलिस के अनुसार आठ अगस्त को किशोरी घर से कांवड़ देखने जाने की बात कहकर निकली थी। इसके बाद वह वापस घर नहीं लौटी। परिजनों ने आसपास और संभावित स्थानों पर उसकी काफी तलाश की। लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका। परिजनों के अनुसार घर से निकलते समय उसने पीले रंग का टॉप पहना हुआ था। एसएचओ देवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि गुमशुदगी दर्ज कर किशोरी की तलाश शुरू कर दी गई है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।