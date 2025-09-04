बाइक और कैश के लिए गर्भवती से दरिंदगी, पति ने हाथ-पैर रस्सियों से बांधे और फिर...

हरिद्वार में गर्भवती महिला से दरिंदगी का मामला सामने आया है। पति और ससुरालियों सो रही विवाहिता के हाथ-पैर रस्सियों से बांधे और मारपीट करके घर से बाहर निकाल दिया।

हरिद्वार के ज्वालापुर में गर्भवती महिला से दहेज के लिए दरिंदगी का मामला सामने आया है। आरोप है कि पति और ससुरालियों ने बाइक और दो लाख कैश के लिए विवाहिता पर तब हमला बोला, जब वो सो रही थी। उन्होंने पहले उसके हाथ-पैर रस्सियों से बांधे और जमकर मारपीट की। इतना ही नहीं, उन्होंने महिला को घर से भी बाहर निकाल दिया। पुलिस ने सात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

राम रहीम कॉलोनी पांवछोई ज्वालापुर निवासी असलम ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उनकी बेटी शिबा का निकाह इसी साल जनवरी में आफताब पुत्र अकरम निवासी राम रहीम कॉलोनी, पांवधोई से हुआ था। निकाह में उन्होंने करीब पांच लाख रुपये खर्च किए थे।

आरोप है कि शादी के बाद से ही आफताब, उसकी मां रानी, पिता अकरम, भाइयों अयान और आरिफ, चाचा मुकर्रम और चाची शबनम ने मिलकर बाइक और दो लाख रुपये की मांग करनी शुरू कर दी। 22 जून की सुबह शिबा अपने कमरे में सो रही थी।