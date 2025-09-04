Pregnant Woman Tied and brutal Beaten and Thrown Out by In Laws Over Dowry Demand Haridwar horror बाइक और कैश के लिए गर्भवती से दरिंदगी, पति ने हाथ-पैर रस्सियों से बांधे और फिर..., Haridwar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़हरिद्वारPregnant Woman Tied and brutal Beaten and Thrown Out by In Laws Over Dowry Demand Haridwar horror

बाइक और कैश के लिए गर्भवती से दरिंदगी, पति ने हाथ-पैर रस्सियों से बांधे और फिर...

हरिद्वार में गर्भवती महिला से दरिंदगी का मामला सामने आया है। पति और ससुरालियों सो रही विवाहिता के हाथ-पैर रस्सियों से बांधे और मारपीट करके घर से बाहर निकाल दिया।

Gaurav Kala हरिद्वार, हिन्दुस्तानThu, 4 Sep 2025 09:31 AM
share Share
Follow Us on
बाइक और कैश के लिए गर्भवती से दरिंदगी, पति ने हाथ-पैर रस्सियों से बांधे और फिर...

हरिद्वार के ज्वालापुर में गर्भवती महिला से दहेज के लिए दरिंदगी का मामला सामने आया है। आरोप है कि पति और ससुरालियों ने बाइक और दो लाख कैश के लिए विवाहिता पर तब हमला बोला, जब वो सो रही थी। उन्होंने पहले उसके हाथ-पैर रस्सियों से बांधे और जमकर मारपीट की। इतना ही नहीं, उन्होंने महिला को घर से भी बाहर निकाल दिया। पुलिस ने सात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

राम रहीम कॉलोनी पांवछोई ज्वालापुर निवासी असलम ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उनकी बेटी शिबा का निकाह इसी साल जनवरी में आफताब पुत्र अकरम निवासी राम रहीम कॉलोनी, पांवधोई से हुआ था। निकाह में उन्होंने करीब पांच लाख रुपये खर्च किए थे।

ये भी पढ़ें:झोलाछापों ने 23 साल की महिला और नवजात की ले ली जान, दुकान से चला रहे थे क्लीनिक

आरोप है कि शादी के बाद से ही आफताब, उसकी मां रानी, पिता अकरम, भाइयों अयान और आरिफ, चाचा मुकर्रम और चाची शबनम ने मिलकर बाइक और दो लाख रुपये की मांग करनी शुरू कर दी। 22 जून की सुबह शिबा अपने कमरे में सो रही थी।

तभी पति, सास-ससुर और अन्य परिजन कमरे में घुस आए और पांच माह की गर्भवती शिबा के हाथ-पैर बांधकर मारपीट की। और घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। कोतवाली प्रभारी अमरजीत सिंह ने बताया कि सात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

Crime News Haridwar News Uttarakhand News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।