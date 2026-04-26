राजाजी टाइगर रिजर्व में आज मंत्री के बेटे की शादी, बवाल के बीच एक्शन की तैयारी
राजाजी टाइगर रिजर्व जैसे संवेदनशील जोन में मंत्री खजानदास के बेटे की शादी को लेकर बवाल है। वन विभाग और टाइगर रिजर्व प्रशासन एक्शन की तैयारी में है।
राजाजी टाइगर रिजर्व के संवेदनशील वन क्षेत्र में उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री खजान दास के परिवार के शादी समारोह को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। हरिद्वार रेंज के रानीपुर वन ब्लॉक स्थित श्री सुरेश्वरी देवी मंदिर परिसर में रविवार को उत्तराखंड सरकार के मंत्री खजान दास के पुत्र की शादी आयोजित होने की चर्चा है। चर्चाओं के बीच वन विभाग और टाइगर रिजर्व प्रशासन एक्शन की तैयारी में है।
बताया जा रहा है कि शादी की तैयारियों के लिए शनिवार को ट्रकों और भारी वाहनों से सामान पहुंचाए जाने के आरोपों ने मामले को तूल दे दिया है। शादी की तैयारियों को लेकर दिनभर राजाजी टाइगर रिजर्व के गेट से ट्रकों और अन्य वाहनों के जरिए सजावट, खानपान और आयोजन संबंधी सामान मंदिर परिसर तक पहुंचाया गया। इसे लेकर स्थानीय लोगों और पर्यावरण प्रेमियों ने सवाल उठाए हैं कि आरक्षित वन क्षेत्र में इतनी बड़ी गतिविधि की अनुमति किस स्तर से दी गई या बिना अनुमित के ही संवेदनशील वन क्षेत्र में शादी की जारी है।
संवेदनशील जोन
यह क्षेत्र हाथी, गुलदार समेत कई वन्यजीवों की आवाजाही वाला संवेदनशील जोन है। ऐसे में वाहनों की आवाजाही, भीड़भाड़, तेज रोशनी, ध्वनि और आयोजन संबंधी गतिविधियों से वन्यजीवों के प्रभावित होने की आशंका है।
नियमों के पालन पर सवाल
जानकारों का कहना है कि सामान्य दिनों में श्रद्धालुओं को मंदिर में दर्शन के लिए निर्धारित प्रक्रिया और शुल्क के बाद सीमित अनुमति दी जाती है। ऐसे में बड़े स्तर पर शादी समारोह और भारी वाहनों के प्रवेश को लेकर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम तथा वन नियमों के पालन पर प्रश्न उठ रहे हैं। आरोप है कि प्रभावशाली परिवार से जुड़े आयोजन होने के कारण प्रशासन मौन बना हुआ है। वहीं अब लोगों की निगाहें इस बात पर टिक गई हैं कि राजाजी टाइगर रिजर्व प्रशासन और वन विभाग इस मामले में क्या रुख अपनाते हैं।
मंत्री ने क्या कहा
मामले में तूल पकड़ने के बाद खुद समाज कल्याण मंत्री खजान दास का बयान आया है। उनका कहना है कि जी हां, मेरे बेटे का विवाह है। वहां पर एक प्राचीन मंदिर है उसमें बेहद सादगी के साथ हम लोग विवाह समारोह कर रहे हैं। बेहद सादगी के साथ केवल फेरे की रस्म को पूरा किया जाना है। सभी नियमों का पालन करते हुए ही कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है।
अधिकारी क्या बोले
पीसीसीएफ रंजन मिश्रा का कहना है कि पार्क का कोर होने के कारण मंदिर में किसी तरह का कोई भव्य आयोजन नहीं हो सकता। उनका जो सेटअप लगा है, वो हटाया जा रहा है। स्टाफ को निर्देश दिए गए हैं।
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