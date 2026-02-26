उज्जैन, प्रयाग और नासिक की तर्ज पर हरिद्वार कुंभ; पेशवाई के साथ अमृत स्नान भी होगा
हरिद्वार कुंभ को लेकर मेला प्रशासन की ओर की गई बैठक में कहा गया कि यह दिव्य आयोजन उज्जैन, प्रयाग और नासिक की तर्ज पर आयोजित होगा, जिसमें धर्मध्वजा, पेशवाई और अमृत स्नान होंगे। बैठक में 13 अखाड़ों की जगह सिर्फ 5 अखाड़े ही पहुंचे।
Haridwar Kumbh 2027: हरिद्वार कुंभ में प्रयागराज, उज्जैन और नासिक की तर्ज पर धर्मध्वजा, पेशवाई और अमृत स्नान होंगे। वर्ष 2027 में प्रस्तावित कुंभ की तैयारियों को लेकर मेला नियंत्रण भवन में मेला प्रशासन की ओर से बैठक में मेला प्रशासन ने यह जानकारी दी गई है। बैठक में हालांकि सभी 13 अखाड़ों के साधु संतों को आमंत्रित किया गया था। केवल पांच अखाड़ों के प्रतिनिधियों ने ही बैठक में सहभागिता की।
बैठक में मेला प्रशासन के अधिकारियों ने साधु-संतों के साथ आगामी अर्द्धकुंभ मेले को सकुशल संपन्न कराने को लेकर चर्चा की। अधिकारियों ने पीपीटी के माध्यम से कुंभ के दौरान छावनियों, धर्मध्वजा, पेशवाई और भूमि आवंटन से जुड़ी जानकारियां साझा की। इसके अलावा निर्माण कार्यों, आधारभूत सुविधाओं, यातायात प्रबंधन, पार्किंग, बिजली पानी की व्यवस्था, स्वच्छता और सुरक्षा इंतजामों की योजनाओं से भी अवगत कराया।
मेले की भव्यता और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोपरि
अधिकारियों ने बताया कि मेले को दिव्य और भव्य बनाने के साथ श्रद्धालुओं की सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। इसके लिए विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर कार्ययोजना तैयार की जा रही है। बैठक में मौजूद संतों से सुझाव भी मांगे गए। सभी संतों ने भी अपने सुझाव रखे और समयबद्ध तरीके से निर्माण कार्य पूर्ण करने पर जोर दिया। उन्होंने अखाड़ों की पारंपरिक व्यवस्थाओं, शाही स्नान की तैयारियों और साधु संतों की सुविधाओं को प्राथमिकता देने की बात कही। मेला प्रशासन ने आश्वस्त किया कि संत समाज के सुझावों को योजना में शामिल कर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी, ताकि मेला सुव्यवस्थित और सफलतापूर्वक आयोजित हो सके।
कुंभ की तैयारियों पर अखाड़ों का क्या कहना
अखाड़ा परिषद के महामंत्री एवं जूना अखाड़े के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक श्रीमहंत हरि गिरी महाराज ने बताया कि कुंभ मेले को लेकर मेलाधिकारी की अध्यक्षता में अच्छे वातावरण में बैठक हुई है। मेले को दिव्य और भव्य बनाने को लेकर चर्चा की गई है। उन्होंने बताया कि पूर्व की भांति हरिद्वार में भी सुरक्षित कुंभ मेले का आयोजन होगा। होलाष्टक लगने के कारण सभी अखाड़ों के साधु संत बैठक में नहीं आ पाए। नवरात्र के पश्चात फिर से बैठक होगी, जिसमें सभी अखाड़ों के साधु संतों की उपस्थिति नजर आएगी। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष एवं निरंजनी अखाड़े के सचिव श्रीमहंत रविंद्रपुरी महाराज ने कहा कि पीएम मोदी और सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में हरिद्वार में भव्य कुंभ का आयोजन होगा। कुंभ मेले में साधु संतों की मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने को लेकर अधिकारियों से चर्चा हुई है।
प्रशासन बोला- दिव्य कुंभ के विजन पर फोकस
सभी साधु संत मुख्यमंत्री के दिव्य भव्य कुंभ के विजन को साकार करेंगे। हरिद्वार कुंभ में प्रयागराज, उज्जैन और नासिक की तर्ज पर धर्मध्वजा, पेशवाई और अमृत स्नान होंगे। उन्होंने बताया कि सभी साधु संत कुंभ मेले के आयोजन को लेकर एक हैं। जितने भी संत बैठक में शामिल नहीं हुए, वो अगली बैठक में शामिल होंगे। मेलाधिकारी सोनिका ने बताया कि कुंभ मेले में अमृत स्नान, पेशवाई और भूमि आवंटन को लेकर साधु संतों से चर्चा हुई है।
कुंभ के लिए सभी अखाड़े एकजुट
निरंजनी अखाड़ा के सचिव श्रीमंत रविंद्रपुरी महाराज ने बताया कि हरिद्वार में 2027 अर्द्धकुंभ मेले को लेकर सभी अखाड़ों के साधु-संत एकजुट हैं। दिव्य, भव्य और सुरक्षित कुंभ का आयोजन किया जाएगा। होलाष्टक के चलते सभी अखाड़ों के साधु संत बैठक में उपस्थित नहीं हो पाए। जल्द ही अगली बैठक में सभी अखाड़ों के साधु संत शामिल होंगे।
प्रशासन की बैठक से आठ अखाड़े रहे गैरहाजिर
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में 2027 कुंभ आयोजित करने की तैयारी चल रही है। केंद्र से 500 करोड़ का बजट जारी हो गया है। मेला प्रशासन की बुधवार को बुलाई गई बैठक में सभी 13 अखाड़ों के दो-दो प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया था। मेला नियंत्रण भवन में बैठने की व्यवस्था भी उसी के अनुसार की गई थी। बैठक में केवल एक गुट के पांच अखाड़ों के साधु-संत ही शामिल हुए। अन्य आठ अखाड़ों के साधु-संत बैठक में नहीं पहुंचे। बैठक शुरू होने के आधे घंटे बाद साधु-संतों की खाली कुर्सी के आगे रखी अखाड़ों की नेम प्लेट हटा दी गई।
उन कुर्सियों पर अधिकारियों को बैठा दिया गया। हालांकि बैठक में शामिल साधु संतों ने किसी भी प्रकार की गुटबाजी से इनकार किया। सभी साधु-संतों ने कहा कि इस समय होलाष्टक लग गया है। इस कारण अन्य अखाड़ों के साधु-संत बैठक में उपस्थित नहीं हो पाए हैं। बैठक में निरंजनी अखाड़े के सचिव श्रीमहंत रविंद्रपुरी महाराज, जूना अखाड़े के अंतराष्ट्रीय संरक्षक श्रीमहंत हरि गिरी महाराज, अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता नारायण गिरी महाराज, महेश पुरी, कंचन गिरी और महेश पुरी, आह्वान अखाड़े के महामंत्री श्रीमहंत सत्यगिरि महाराज आदि रहे।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।
सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।
डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।