हरिद्वार कुंभ 2027 के लिए केंद्र ने खोले खजाने, पहली किस्त में उत्तराखंड को मिले 500 करोड़
Haridwar Kumbh 2027: हरिद्वार में अर्द्धकुंभ की तैयारियां जोरों पर हैं। केंद्र ने पहली किस्त में 500 करोड़ की मदद की है। उत्तराखंड सरकार ने 3848 करोड़ की मांग की है।
हरिद्वार में जनवरी 2027 से अप्रैल के बीच होने वाले अर्द्धकुंभ मेले की तैयारियों के लिए केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को 500 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तराखंड ने अर्द्धकुंभ के लिए विभिन्न प्रस्ताव भेजते हुए 3485.25 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद की मांग की है।
पहली किस्त जारी होने पर सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। उन्होंने बताया कि इस पैसे से हरिद्वार में भक्तों की सुविधा के लिए बुनियादी सुविधाएं विकसित की जाएंगी।
आधारभूत ढांचे को मजबूत देते हुए कुंभ क्षेत्र में यातायात प्रबंधन, पेयजल, स्वच्छता और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े कार्य भी किए जाएंगे। धामी ने दावा किया कि केंद्र और राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से अर्द्धकुंभ ऐतिहासिक, सुरक्षित और सुव्यवस्थित उत्सव के रूप में स्थापित होगा। हमारी सरकार मेले में देश-विदेश से आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं को उत्कृष्ट सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
केंद्र का सहयोग मजबूत आधार- धामी
सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार उत्तराखंड के विकास को निरंतर सहयोग कर रही है। चारधाम, ऑल वेदर रोड, रेल एवं हवाई कनेक्टिविटी के विस्तार सहित तमाम विकास कार्यों में केंद्र का सहयोग प्रदेश के लिए मजबूत आधार साबित हुआ है। सीएम धामी ने कहा कि कुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारत की सनातन संस्कृति, आध्यात्मिक विरासत और सामाजिक समरसता का महापर्व है। केंद्र से मिली राशि कुंभ मेले को दिव्य, भव्य और सुव्यवस्थित स्वरूप देने में महत्वपूर्ण होगी।
स्वच्छ गंगा मिशन के लिए मांगे 662 करोड़
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से मुलाकात के दौरान इन विषयों को रखा। धामी ने कहा कि जनवरी से अप्रैल 2027 तक हरिद्वार कुंभ में करोड़ों श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। इसे देखते हुए गंगा की निर्मलता, स्वच्छता एवं अविरलता बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) के तहत राज्य की 408.82 करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाएं केंद्र के विचाराधीन हैं। उन्हें कहा कि जितनी शीघ्र अनुमति मिलेगी, राज्य कुंभ से पहले सभी कार्य करा सकेगा।
मुख्यमंत्री ने बाढ़ सुरक्षा कार्यों हेतु 253 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को मंजूरी, जल जीवन मिशन के तहत राज्य के कोटे की अतिरिक्त राशि जारी करने का अनुरोध भी किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और केंद्र सरकार के सहयोग से हरिद्वार कुंभ 2027 को दिव्य, भव्य और ऐतिहासिक स्वरूप प्रदान किया जाएगा।
नहर विस्तार से हरिद्वार में किसानों को होगा लाभ
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के सामने इकबालपुर नहर प्रणाली, कनखल एवं जगजीतपुर नहर की क्षमता विस्तार की मांग भी रखी। उन्होंने कहा कि इन नहरों के विस्तार से हरिद्वार में किसानों की सिंचाई के लिए पानी की समस्या का समाधान होगा। इससे असिंचित भूमि की सिंचाई के लिए 665 क्यूसेक पानी उपलब्ध होगा। इस पानी का हरिद्वार के भगवानपुर और लक्सर क्षेत्र को लाभ मिलेगा। इस परियोजना से करीब 13 हजार हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा मिलने का अनुमान है। साथ ही पेयजल की समस्या भी हल होगी।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।
सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।
डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।