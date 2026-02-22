नाबालिग बेटी से 3 साल तक रेप, मासूम ने मोबाइल से खुद रिकॉर्ड की पिता की 'हैवानियत'
हरिद्वार में कलयुगी पिता की घिनौनी हरकत बेनकाब हुई है। अपनी ही नाबालिग बेटी से तीन साल तक रेप किया। पीड़िता ने मोबाइल से रिकॉर्ड करके सबूत जुटाए। कोर्ट ने दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है।
हरिद्वार में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। अपनी 11 वर्षीय नाबालिग पुत्री से दुष्कर्म करने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में पिता को 20 साल कठोर कारावास की सजा हुई है। मामले में पीड़िता द्वारा खुद रिकॉर्ड की गई मोबाइल रिकॉर्डिंग सबसे बड़ा सबूत बनी, जिससे कलयुगि पिता का घिनौना चेहरा बेनकाब हो गया।
अपर जिला जज (एफटीएससी) चंद्रमणि राय की अदालत ने दोषी पिता को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 30 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 27 फरवरी 2023 को कनखल क्षेत्र में आरोपी पिता पर 11 वर्ष की नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने का केस दर्ज कराया गया था। आरोपी पिता पर घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप भी था।
तीन साल तक बेटी से रेप
पीड़िता ने बताया कि करीब आठ-नौ साल की उम्र से उसका पिता उसके साथ जबरदस्ती गलत काम करता आ रहा है। अन्य परिजन पीड़िता की बात को अनसुना करते रहे हैं। पीड़ित ने अपने पिता निवासी कनखल हरिद्वार के खिलाफ केस दर्ज कराया था। इसके बाद पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर जेल भेजा। केस की जांच के बाद पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।
कोर्ट में पेश किए गए सबूतों और गवाहों के मद्देनजर अदालत ने आरोपी पिता को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष की कठोर कैद और 30 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर दोषी को तीन माह अतिरिक्त का कारावास भोगना पड़ेगा।
पीड़ित बच्ची को मुआवजा राशि देने के आदेश
कोर्ट ने राज्य सरकार को पीड़ित बालिका को चार लाख रुपये मुआवजा राशि एक माह के भीतर अदा करने के आदेश दिए हैं। अदालत के इस निर्णय की प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व जिलाधिकारी को भेजकर उचित प्रतिकर दिलाने के निर्देश दिए हैं।
मोबाइल रिकॉर्डिंग बनी ठोस सबूत
पीड़िता ने बताया कि सभी लोग उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहे थे। तब पीड़िता ने आरोपी पिता व अपने मध्य वार्तालाप की मोबाइल में रिकॉर्डिंग कर ली थी। उक्त रिकॉर्डिंग को पीड़िता से लेकर आरोपी पिता की आवाज परीक्षण के लिए सीएफएसएल भेजा था। इसमें आवाज आरोपी पिता की साबित हुई थी।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।
सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।
डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।