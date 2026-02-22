राणा जी माफ करना... हरिद्वार में पूर्व भाजपा विधायक चैंपियन ने महिला डांसर पर उड़ाए नोट, वीडियो वायरल
उत्तराखंड के खानपुर में भाजपा के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन एक बार फिर सुर्खियों में हैं। एक शादी समारोह में वे महिला डांसर पर नोट उड़ाते दिख रहे हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
उत्तराखंड की राजनीति में अपने बेबाक अंदाज और विवादों से गहरा नाता रखने वाले खानपुर के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह 'चैंपियन' एक बार फिर चर्चाओं के केंद्र में हैं। इस बार उनके चर्चा में रहने की वजह कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं, बल्कि एक शादी समारोह का वायरल वीडियो है, जिसमें वह डांसर पर नोट उड़ाते नजर आ रहे हैं।
क्या है पूरा मामला?
मिली जानकारी के अनुसार, यह वीडियो रुड़की में दिल्ली रोड स्थित एक बैंकट हॉल में आयोजित शादी समारोह का बताया जा रहा है। समारोह में डांस के लिए महिला डांसरों को बुलाया गया था। जब मंच पर नाच का दौर चल रहा था, तभी पूर्व विधायक चैंपियन जोश में नजर आए और उन्होंने डांसर के ऊपर नोटों की बौछार कर दी। रविवार को जैसे ही यह वीडियो इंटरनेट मीडिया पर पहुंचा, यह आग की तरह फैल गया। वीडियो में चैंपियन अपने चिर-परिचित दबंग अंदाज में दिख रहे हैं, जिसे लेकर अब लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।
विवादों का 'चैंपियन' से पुराना नाता
यह पहली बार नहीं है जब कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन का कोई वीडियो चर्चा का विषय बना हो। इससे पहले भी वह कई बार सुर्खियों में रहे हैं। कुछ साल पहले उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वह दोनों हाथों में गन लेकर थिरक रहे थे। उस समय इस मामले ने राष्ट्रीय स्तर पर तूल पकड़ा था। दरअसल, उस वीडियो में चैंपियन ने कथित तौर पर उत्तराखंड के लोगों के लिए अभद्र और अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया था।
विवादों के चलते ही उन्हें पूर्व में भाजपा से निष्कासित भी किया गया था। अधिकारियों को धमकाने और अन्य नेताओं के खिलाफ अभद्र भाषा के इस्तेमाल के आरोप भी उन पर लगते रहे हैं।
सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस
इस ताजा वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। कुछ लोग इसे उनकी निजी खुशी और 'रॉयल' अंदाज बता रहे हैं, तो वहीं कई लोग एक पूर्व जन-प्रतिनिधि द्वारा सार्वजनिक मंच पर डांसर पर नोट उड़ाने को अमर्यादित व्यवहार करार दे रहे हैं।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।
सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।
डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन
