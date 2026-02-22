राजाओं की महफिल में तवायफ नाचती थीं... महिला डांसर पर नोट उड़ाने वाले पूर्व भाजपा विधायक चैंपियन
Kunwar Pranav Champion: शादी में महिला डांसर पर नोट उड़ाने वाले पूर्व भाजपा विधायक चैंपियन ने वीडियो जारी कर सफाई दी है। कहा कि मैं राज परिवार से हूं। राजाओं की महफिल में तो तवायफ नाचती थीं, मैंने इनाम देकर क्या गलत किया?
Kunwar Pranav Champion: रुड़की में एक शादी समारोह के दौरान खानपुर से पूर्व भाजपा विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन ने वायरल वीडियो मामले में सफाई दी है। सोशल मीडिया पेज पर कुंवर प्रणव अपने चिर-परिचित अंदाज में नजर आए। उन्होंने उन आरोपों को झूठा करार दिया कि चैंपियन डांसर के साथ थिरक रहे थे। उन्होंने कहा कि पहले राजा-महाराजा के सामने तवायफ डांस किया करती थीं और राजा उन्हें इनाम देते थे। चैंपियन ने कहा कि वह भी राजा-महाराज के परिवार से आते हैं और इसमें कुछ गलत नहीं है। उन्होंने कहा कि 60 साल की उम्र में भी 54 इंच का सीना है... मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। झूठे आरोप लगाकर मेरा फर्जी वीडियो इंटरनेट पर डालने वालों के खिलाफ केस करूंगा।
मुकदमा करूंगा और सुप्रीम कोर्ट तक लडूंगा
चैंपियन वीडियो में कह रहे हैं, “भाई हद हो गई... जब हमारा जलवा चला तो विपक्ष के हौसले इतने पस्त हो गए कि अपना ईमान भी मार लिया। झूठा वीडियो इंटरनेट पर डाल रहे हैं। मैं महादेव का भक्त हूं... मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जिसने मेरा यह वीडियो इंटरनेट पर डाला है, उसके खिलाफ मुकदमा करूंगा और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई होगी। अरे मैं कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन हूं। ये 54 इंच का सीना, 60 साल में यह ताकत... ऐसे ही नहीं है। ये चरित्रवान होने से है।”
30 साल विधायक रहा हूं, कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता- चैंपियन
कुंवर चैंपियन ने कहा कि “चैंपियन 30 साल विधायक रहा। कोई पेट्रोल पंप नहीं, कोई गैस एजेंसी नहीं, कोई होटल नहीं, कोई व्यवसाय नहीं। कोई प्रॉपर्टी डीलर नहीं, कोई फिरौती नहीं... ईश्वर की अनुकंपा है, राज परिवार से हूं। कई करोड़ साल में जनता के हित में लगाता हूं। अपनी हजारों बीजा भूमि है...उससे जो मिलता है, उससे दो वक्त की रोटी मिल जाती है, लेकिन कम किसी से नहीं हूं।”
राजाओं की महफिल में तवायफ नाचती थीं...
चैंपियन का कहना है, "ये लोग मुझे क्या नीचा दिखाएंगे। राज परिवार से हूं। हमारे यहां तो बचपन से देखा गया। खुले में शराब परोसी जाती थी। खुले में हर्ष फायरिंग होती थी। अब यह बैन हो चुका है। और नाचने के लिए... ये वेश्याएं नहीं हुआ करती थी। ये तवायफ हुआ करती थीं। इनका प्रोफेशन ही नाचना हुआ करता था। ये राजाओं की महफिल में नाचा करती थीं। ऐसे ही बारात थी कल। वो नाचने वाली पार्टी थी वहां। वो बेचाए... उन्होंने देखा कि राणा साहब आ गए... गरीब लोग इनाम की अपेक्षा करते हैं। हमनें 5-7 हजार रुपए दे दिए.. क्या बुरा किया! ये चरित्र पर लांचन कैसे हो गया?"
चैंपियन चरित्रवान है
चैंपियन ने आगे कहा, "उसके ऊपर से झूठे आरोप कि जो व्यक्ति नाच रहा है, वो पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन है। चैंपियन एक्स राजा लंढौरा... चार बार का पूर्व विधायक, तीन बार का कैबिनेट मंत्री दर्जा और एक किसान और ईमानदार, बलवान... लाल सूट पहनकर बैठा हुआ है। जो नाच रहा है वो कोई और है। तुम जैसे नालायकों के कहने से कभी मेरी छवि को नुकसान नहीं हो सकता। दुनिया जानता है कि चैंपियन चरित्रवान है, जैसे और नेता घूम रहे हैं।"
मामला क्या है
मिली जानकारी के मुताबिक वीडियो रुड़की के दिल्ली रोड स्थित एक बैंक्वेट हॉल में आयोजित शादी समारोह का है। कार्यक्रम में डांस के लिए महिला डांसरों को बुलाया गया था। मंच पर प्रस्तुति के दौरान पूर्व विधायक चैंपियन भी नजर आए और उन्होंने डांसर पर नोट उड़ाए। जैसे ही यह वीडियो इंटरनेट मीडिया पर सामने आया, वह तेजी से वायरल हो गया। वीडियो में चैंपियन अपने पुराने दबंग अंदाज में दिखाई दे रहे हैं, जिस पर अब सोशल मीडिया में अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।
सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।
डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।