हरिद्वार में 11 महीने की मासूम से दुष्कर्म, चीख सुन दौड़ी मां; गंभीर हालत में बच्ची अस्पताल में भर्ती
हरिद्वार में 11 महीन की बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी बच्ची को कमरे में ले गया और फिर जब मां ने चीखें सुनी तो कमरे में पहुंची। फिलहाल बच्ची गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है।
उत्तराखंड के हरिद्वार में 11 महीने की बच्ची से दुष्कर्म के सिलसिले में एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक, नगर कोतवाली क्षेत्र में रविवार रात हुई इस घटना के बाद बच्ची की हालत गंभीर है। उसे बेहतर इलाज के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में भर्ती कराया गया है।
कोतवाली प्रभारी कुंदन सिंह राणा ने बच्ची के परिजनों के हवाले से बताया कि आरोपी युवक सौरभ रो रही बच्ची को चुप कराने के बहाने अपने कमरे में ले गया और उससे कथित तौर पर दुष्कर्म किया।
कुछ ही समय पहले हरिद्वारा आया था आरोपी
उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले का रहने वाला बच्ची का परिवार हरिद्वार के औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक फैक्टरी में काम करता है। कुछ दिन पहले ही बिहार के भागलपुर का रहने वाला सौरभ भी इसी फैक्टरी में काम करने आया था। उसने बच्ची के परिवार के घर के पास ही एक कमरा किराये पर लिया था।
चुप कराने के बहान ले गया और फिर…
राणा ने बताया कि रविवार रात बच्ची की मां रसोई में खाना बना रही थी और बच्ची रो रही थी। इसी दौरान सौरभ वहां पहुंचा और उसे चुप कराने के बहाने अपने कमरे में ले गया।
चीखें सुनकर मां तुरंत बच्ची के पास पहुंची
उन्होंने बताया कि कुछ देर बाद बच्ची की तेज चीखें सुनकर मां दौड़कर आरोपी के कमरे में पहुंची, जहां उसने बच्ची को बदहवास हालत में पाया। मां को देखते ही आरोपी वहां से फरार हो गया।
बच्ची को अस्पताल पहुंचाया गया
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बच्ची को अस्पताल पहुंचाया। इस घटना को लेकर इलाके में आक्रोश है। स्थानीय लोगों ने घटना पर नाराजगी जताई है।
पॉक्सो के तहत मामला दर्ज किया गया
राणा ने बताया कि आरोपी सौरभ के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। उसे जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
हल्द्वानी में नाबालिग से दुष्कर्म
इधर उत्तराखंड के हल्द्वानी जिले के मुखानी क्षेत्र के एक होटल में गुरुवार रात 16 वर्षीय लड़की के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म किया गया था। घटना के बाद पुलिस ने एबीवीपी नेता धीरज बिष्ट के साथ नितिन पाल, अंश खत्री और हिमांशु गोनी को गिरफ्तार किया था।
एबीवीपी ने की घटना की निंदा की
एबीवीपी ने इ घटना की निंदा की है। एबीवीपी ने शनिवार को बयान जारी कर कहा कि, ''हल्द्वानी में एक नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न की गंभीर घटना मीडिया और सोशल मीडिया की खबरों के जरिए सामने आई है। एबीवीपी इस जघन्य घटना की कड़ी निंदा करती है और पीड़िता को जल्द न्याय दिलाने के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग करती है।''
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