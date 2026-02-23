मंडप पर ही भिड़ गए; दूल्हे की ईमानदारी पर भड़की दुल्हन ने तोड़ दी शादी, बिन ब्याह लौटी बारात
रुड़की के खानपुर में शादी की खुशियां तब सन्नाटों में बदल गई, जब मंडप पर ही दूल्हा-दुल्हन भिड़ गए। दूल्हे की ईमानदारी पर भड़की दुल्हन ने शादी तोड़ दी। लाख मनौव्वल के बाद भी जब बात नहीं बनी तो बारात बिन ब्याह लौट गई।
हरिद्वार के खानपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में शादी की खुशियां उस वक्त सन्नाटे में बदल गईं, जब जयमाला के स्टेज पर दूल्हा-दुल्हन के बीच हुई एक बातचीत ने पूरे समारोह का रुख ही बदल दिया। दूल्हे द्वारा अपनी शारीरिक और आर्थिक स्थिति को लेकर दी गई 'ईमानदारी' की जानकारी दुल्हन को इस कदर नागवार गुजरी कि उसने फेरों से इनकार कर दिया। मामला इतना बढ़ा कि बारात को बिना दुल्हन के ही वापस लौटना पड़ा।
मिली जानकारी के अनुसार, रुड़की क्षेत्र से खानपुर के एक गांव में बारात बड़े ही धूमधाम से पहुंची थी। मेहमान दावत का आनंद ले रहे थे और चारों ओर उत्सव का माहौल था। दूल्हा-दुल्हन वरमाला के लिए स्टेज पर पहुंचे। रस्मों के बीच ही दोनों में कुछ बातचीत हुई और अचानक माहौल तनावपूर्ण हो गया। देखते ही देखते दुल्हन ने वरमाला डालने और फेरे लेने से साफ मना कर दिया।
विवाद की असली वजह?
बताया जा रहा है कि शादी से कुछ समय पहले दूल्हा एक सड़क हादसे में घायल हो गया था। जयमाला के दौरान दूल्हे ने दुल्हन से कहा कि, "एक्सीडेंट की चोट के कारण मैं ज्यादा काम या नौकरी नहीं कर पाऊंगा, ऐसे में शादी के बाद घर खर्च चलाना मुश्किल होगा।" दूल्हे का यह 'कबूलनामा' दुल्हन की सहेलियों ने सुन लिया और तुरंत परिवार को इसकी जानकारी दे दी।
पंचायत और पुलिस के बीच फैसला
दुल्हन के परिवार को जब इस बात का पता चला, तो उन्होंने दूल्हे की स्थिति को छिपाने का आरोप लगाते हुए शादी से हाथ पीछे खींच लिए। दोनों पक्षों के बीच काफी बहस हुई, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। खानपुर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। अंत में, गांव के संभ्रांत लोगों और दोनों परिवारों की सहमति से यह निर्णय लिया गया कि बिना किसी मनमुटाव या कानूनी कार्रवाई के बारात वापस लौट जाएगी।
खानपुर थानाध्यक्ष दिगपाल कोहली ने बताया, "दोनों पक्षों ने आपसी सहमति के आधार पर बारात वापस ले जाने का निर्णय लिया। किसी भी पक्ष की ओर से कोई कानूनी शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है।"
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।
सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।
डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन
