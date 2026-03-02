बिजनौर की महिला पति से मिलने हरिद्वार पहुंची, दरिंदों ने मदद के बहाने लूटी आबरू; गैंगरेप में 3 अरेस्ट
बिजनौर की एक महिला से हरिद्वार में दरिंदगी सामने आई है। महिला अपने पति को मिलने हरिद्वार आई थी। मदद का झांसा देकर उसके साथ गैंगरेप हुआ। आरोप में तीन लोग अरेस्ट हुए हैं।
पति से मिलने हरिद्वार पहुंची यूपी के बिजनौर की महिला से कार और ऑटो चालक ने कथित तौर पर दुष्कर्म किया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही होटल मैनेजर को साजिश में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।
शहर कोतवाली पुलिस के अनुसार, वारदात शनिवार देर शाम की है। यूपी के बिजनौर जिले से एक महिला, सिडकुल की फैक्ट्री में कार्यरत पति से मिलने पहुंची थी। आरोप है हरिद्वार बस अड्डे के पास एक ऑटो चालक ने मदद के बहाने अपने वाहन में बैठा लिया। कुछ दूर जाकर ऑटो चालक ने महिला को एक कार में बैठा दिया। कार चालक उसे शिव मूर्ति गली स्थित होटल ले गया। पीछे से ऑटो चालक भी पहुंच गया। होटल में कार चालक व ऑटो चालक ने कथित तौर पर महिला से दुष्कर्म किया। यहां से किसी तरह निकलकर पीड़िता शहर कोतवाली पहुंची और आपबीती सुनाई।
कोतवाली प्रभारी रितेश शाह ने बताया कि शिकायत की जांच करते हुए आरोपियों को नहर पटरी से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी कार चालक की पहचान अंकित वर्मा निवासी नहटौर, बिजनौर, हाल निवासी श्रीराम एन्क्लेव सराय, ज्वालापुर व ऑटो चालक की पहचान श्याम साहू निवासी शास्त्रीनगर,कड़च्छ, ज्वालापुर के रूप में हुई। उक्त दोनों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म व होटल के मैनेजर गोविंदा सिंह निवासी कुंदरकी, मुरादाबाद, हाल निवासी सुकून गेस्ट हाउस, शिव मूर्ति गली के विरुद्ध केस दर्ज किया है। रविवार को कोर्ट में पेशी के बाद तीनों को जेल भेज दिया गया।
पीड़िता खुद थाने पहुंची थी
पीड़िता खुद शहर कोतवाली पहुंची थी। इसके बाद पुलिस भी हरकत में आई। शहर कोतवाली क्षेत्र के सात होटल मालिकों को करीब 23 घंटे तक पुलिस हिरासत में रखा गया। पुलिस के अनुसार, जिस होटल में वारदात हुई, उसके आसपास संचालित बाकी होटलों के रजिस्टर, सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। होटल कर्मचारियों से भी सख्ती से पूछताछ की गई। शहर कोतवाली प्रभारी रितेश शाह के नेतृत्व में चली पूछताछ के बाद आखिरकार पुलिस तीन आरोपियों तक पहुंच पाने में कामयाब रही। पुलिस के अनुसार, इस वारदात में होटल मैनेजर को चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई की गई।
सत्यापन अभियान जारी
एसएसपी के निर्देश पर पुलिस इन दिनों सत्यापन अभियान चला रही है। रविवार को कई जगह पर पुलिस ने मकान मालिकों को निर्देश दिए कि, किरायेदारों और घरेलू सहायकों का अनिवार्य रूप से सत्यापन कराएं। वहीं, फड़-ठेली संचालकों को भी जागरूक किया गया। पुलिस ने रविवार को धनपुरा में होली और रमजान पर फ्लैग मार्च निकाला।
पथरी में फ्लैग मार्च
पथरी। पथरी क्षेत्र के संवेदनशील गांवों में होली-रमजान के दौरान शांति बनाए रखने के लिए पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। यह मार्च सीओ देवेंद्र नेगी के नेतृत्व में पथरी थाने से फेरुपुर चौकी, धनपुरा, घिस्सुपुरा, पदार्था, बादशाहपुर तक गया।
