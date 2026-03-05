Hindustan Hindi News
भारत को शर्मिंदा करने वाली हरकतों से बचें हमारे नेता, ईरान-अमेरिका जंग पर बाबा रामदेव

Mar 05, 2026 07:11 am ISTGaurav Kala पीटीआई, हरिद्वार
बाबा रामदेव ने कहा कि ईरान-अमेरिका युद्ध ने एक बार फिर दुनिया को अनिश्चितता के दौर में धकेल दिया है। ऐसे समय में हमारे धार्मिक और राजनीतिक नेताओं को भारत की कूटनीति और विदेश नीति की आलोचना करने से बचना चाहिए।

योग गुरु बाबा रामदेव ने अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध को लेकर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में हमारे नेताओं को संयम बरतना चाहिए और ऐसा कुछ भी करने से बचना चाहिए जिससे वैश्विक मंच पर भारत शर्मिंदा हो।

पतंजलि योग पीठ में अपने अनुयायियों के साथ फूलों की होली खेलने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए रामदेव ने कहा कि दुनिया इस समय बहुत गंभीर दौर से गुजर रही है, जहां पहले से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है और अब अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच भयंकर युद्ध ने गंभीर संकट पैदा कर दिया है।

संयम बरतें हमारे नेताः रामदेव

उन्होंने कहा कि ऐसे समय में हमारे धार्मिक और राजनीतिक नेताओं को संयम बरतना चाहिए और भारत की कूटनीति और विदेश नीति की आलोचना करने से बचना चाहिए। रामदेव ने कहा, ''हममें वैचारिक, धार्मिक और जातीय मतभेद हो सकते हैं, लेकिन ये व्यक्तिगत मतभेद नहीं बनने चाहिए।'' उन्होंने कहा कि ऐसे महत्वपूर्ण समय में हमें ऐसा कुछ भी करने से बचना चाहिए जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत को परेशानी हो और देश को नुकसान पहुंचे।

मध्य एशिया में फंसे भारतीयों पर भी बोले रामदेव

उन्होंने कहा कि फिलहाल ईरान और पश्चिम एशिया के दूसरे देशों में फंसे भारतीय सालाना 10 लाख करोड़ रुपये से अधिक की कमाई करते हैं और देश की आर्थिक समृद्धि में योगदान देते हैं। रामदेव ने कहा कि सरकार उनकी सुरक्षा, रोजगार और भविष्य को लेकर चिंतित है और ऐसी स्थिति में राजनीति से बचना चाहिए।

उन्होंने कहा कि इस समय हमारा ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि मध्य पूर्व को युद्ध की भीषण त्रासदी से कैसे बचाया जाए, क्योंकि यह पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी संकेत है।

एकजुट होकर युद्ध रोकने का रास्ता निकालें

रामदेव ने कहा कि अगर परमाणु बम के इस्तेमाल जैसी कोई बड़ी दुर्घटना होती है तो इससे भारी तबाही होगी, जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि दुनिया के प्रमुख धार्मिक और राजनीतिक हस्तियों को एकजुट होकर युद्ध रोकने का रास्ता निकालना चाहिए।

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।


पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise):

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन

