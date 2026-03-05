भारत को शर्मिंदा करने वाली हरकतों से बचें हमारे नेता, ईरान-अमेरिका जंग पर बाबा रामदेव
बाबा रामदेव ने कहा कि ईरान-अमेरिका युद्ध ने एक बार फिर दुनिया को अनिश्चितता के दौर में धकेल दिया है। ऐसे समय में हमारे धार्मिक और राजनीतिक नेताओं को भारत की कूटनीति और विदेश नीति की आलोचना करने से बचना चाहिए।
योग गुरु बाबा रामदेव ने अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध को लेकर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में हमारे नेताओं को संयम बरतना चाहिए और ऐसा कुछ भी करने से बचना चाहिए जिससे वैश्विक मंच पर भारत शर्मिंदा हो।
पतंजलि योग पीठ में अपने अनुयायियों के साथ फूलों की होली खेलने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए रामदेव ने कहा कि दुनिया इस समय बहुत गंभीर दौर से गुजर रही है, जहां पहले से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है और अब अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच भयंकर युद्ध ने गंभीर संकट पैदा कर दिया है।
संयम बरतें हमारे नेताः रामदेव
उन्होंने कहा कि ऐसे समय में हमारे धार्मिक और राजनीतिक नेताओं को संयम बरतना चाहिए और भारत की कूटनीति और विदेश नीति की आलोचना करने से बचना चाहिए। रामदेव ने कहा, ''हममें वैचारिक, धार्मिक और जातीय मतभेद हो सकते हैं, लेकिन ये व्यक्तिगत मतभेद नहीं बनने चाहिए।'' उन्होंने कहा कि ऐसे महत्वपूर्ण समय में हमें ऐसा कुछ भी करने से बचना चाहिए जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत को परेशानी हो और देश को नुकसान पहुंचे।
मध्य एशिया में फंसे भारतीयों पर भी बोले रामदेव
उन्होंने कहा कि फिलहाल ईरान और पश्चिम एशिया के दूसरे देशों में फंसे भारतीय सालाना 10 लाख करोड़ रुपये से अधिक की कमाई करते हैं और देश की आर्थिक समृद्धि में योगदान देते हैं। रामदेव ने कहा कि सरकार उनकी सुरक्षा, रोजगार और भविष्य को लेकर चिंतित है और ऐसी स्थिति में राजनीति से बचना चाहिए।
उन्होंने कहा कि इस समय हमारा ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि मध्य पूर्व को युद्ध की भीषण त्रासदी से कैसे बचाया जाए, क्योंकि यह पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी संकेत है।
एकजुट होकर युद्ध रोकने का रास्ता निकालें
रामदेव ने कहा कि अगर परमाणु बम के इस्तेमाल जैसी कोई बड़ी दुर्घटना होती है तो इससे भारी तबाही होगी, जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि दुनिया के प्रमुख धार्मिक और राजनीतिक हस्तियों को एकजुट होकर युद्ध रोकने का रास्ता निकालना चाहिए।
